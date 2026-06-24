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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन के प्लान की A से Z कहानी, जानें हत्याकांड की 7 बड़ी बातें

केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन के प्लान की A से Z कहानी, जानें हत्याकांड की 7 बड़ी बातें

Ketan Agarwal Murder Case: लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देकर मारने के आरोपी सिया गोयल और उसका दोस्त चेतन चौधरी 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं. घटना से लेकर सिया और चेतन के प्लान की A से Z तक पूरी कहानी सामने आ गई है.

Written By : गणेश ठाकुर |  Updated at : 24 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले पर घूमने गए कारोबारी केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ी हुई है. पुलिस ने इस हत्याकांड के दो आरोपी सिया और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है. लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देकर मारने के आरोपी चेतन चौधरी की प्रेमिका सिया गोयल 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.

दिवाली पार्टी में चेतन चौधरी से मिलना, केतन अग्रवाल से शादी न करने की साजिश, मर्डर वाले दिन एक कैफे में मिलना और प्लान का कामयाब होना. अब इस घटना को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं. घटना से लेकर सिया और चेतन के प्लान की A से Z तक पूरी कहानी सामने आ गई है. इस हत्या से जुड़े 7 चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

घटना से जुड़ीं 7 बड़ी बातों पर एक नजर

  1. 6 महीने, 238 घंटे बातचीत, 2000 फोन कॉल! सिया और चेतन के बीच प्यार भरी बातचीत. आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी के बीच 6 महीने तक 2004 फोन कॉल
  2. तेज धूप में हुडी, इयरमफ और मास्क पहनकर कौन लोहगढ़ किले जा सकता है? पुलिस को इस पर शक हुआ और जब CCTV में यह आदमी दिखा, तो वह सिया से "साइन लैंग्वेज" में बात करता दिखा.
  3. 14 जून को सिया ने केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने की कोशिश की. जब प्लान फेल हो गया, तो सिया ने सांप देखने का नाटक किया.
  4. सिया और आरोपी चेतन चौधरी पिछले साल दिवाली के दौरान एक पार्टी में मिले थे. सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने केतन को मारने का प्लान बनाया.
  5. 4 जून को, जब दोनों का बाली में फोटो शूट होना था तो सिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मुंबई जाते समय सिया ने एक फूड मॉल में केतन के बैग से उसका पासपोर्ट चुरा लिया और उसे बाथरूम में फाड़कर फ्लश कर दिया. इसके अलावा, सिया बाली के बजाय लोहागढ़ जाने की जिद कर रही थी.
  6. केतन अग्रवाल के पिता, यानी उसके होने वाले ससुर ने 20 जून को सिया के जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक फाइव-स्टार होटल में 70 कमरे बुक किए थे.
  7. घटना को अंजाम देने से पहले, चेतन और सिया एक कैफे में मिले और केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बनाया. उन्होंने प्लान के अनुसार किले में ऐसी जगह ढुंढी जहां उसे धक्का दिया जा सके.

सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन के हत्याकांड को इस तरह अंजाम दिया. हलांकि पहले इस घटना को हादसा करार दिया गया, लेकिन शक गरमाने के बाद इसमें एक-एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिससे आरोपियों के राज से पर्दा उठ गया. 

दुकान पर छोड़ा फोन, गर्मी में पहनी हुडी और नेट किया बंद, इन्हीं सुराग ने खोल दी केतन अग्रवाल हत्या की गुत्थी

Published at : 24 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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