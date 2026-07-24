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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रRhiya Ahir Exclusive: मुंबई में पुलिस वैन रोकने वाली रिया अहीर बोलीं, 'लोगों को लगा मैं रील बना रही हूं'

Rhiya Ahir Exclusive: मुंबई में पुलिस वैन रोकने वाली रिया अहीर बोलीं, 'लोगों को लगा मैं रील बना रही हूं'

Rhiya Ahir Viral Girl Exclusive: मुंबई की वायरल गर्ल रिया अहीर ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने कहा कि उनका पूरा खानदान आर्मी से है. उन्हें वहीं से साहस और हिम्मत मिलती है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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मु्ंबई में छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस की वैन रोकने वाली वायरल गर्ल रिया अहीर हैं. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की और कहा कि उनका पूरा खानदान आर्मी में है. उन्होंने कहा कि हिम्मत और साहस पिता से आया. उनके पिता आईटीबीपी में थे. बड़े पापा और फर्स्ट कजन भी आर्मी में हैं. अपने देशवासी को बचाना मेरे खून में है. सेवा भाव मां से भी आता है, जितना पापा से आता है. 

लोगों को लगा मैं रील बना रहा हूं- रिया

रिया ने कहा, "लोगों को लग रहा था मैं वीडियो और रील बना रही हूं, जब मैंने फोन निकाला. मैं प्रूफ इकट्ठा कर रही थी. मैं ड्राइवर का फोटो ले रही थी. नंबर प्लेट का फोटो ले रही थी."

एबीपी न्यूज़ से उन्होंने बताया, "पुलिस वैन धीरे-धीरे चल रही थी. मैंने कुछ नहीं सोचा. सबसे पहले मैंने पुलिसकर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की. मैंने अपना होमवर्क किया था. मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई मेमो है. उन्होंने बोला कि मेमो तो नहीं है. फिर मैंने कहा कि ठीक है अगर मेमो नहीं है तो ये (प्रदर्शनकारी) भी नहीं जाएंगे. फिर उन्होंने बोला कि इनको आगे छोड़ देंगे. मैंने कहा कि आगे छोड़ देंगे तो अभी छोड़ दीजिए. मुझे पता था कि वो मुझे गाड़ी के अंदर नहीं लेंगे क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी."

 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 24 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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