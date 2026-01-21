महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिटिक्स में किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत न मिलने की वजह से बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक स्थिति बन गई है. महानगर पालिका की सियासत में कुछ ऐसा हो सकता है जो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिटिक्स का रुख बदल देगा. सूत्रों के मुताबिक, ऐसी संभावना है कि शिंदे सेना, राज ठाकरे की MNS के साथ मिलकर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना मेयर बनाएगी.

इस बारे में कल से ही MNS और शिंदे कैंप के नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी. इन दोनों पार्टियों का गठबंधन अभी फाइनल नहीं हुआ है और शिंदे सेना-MNS गठबंधन कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सरकार बनाएगा, जिससे BJP और ठाकरे ग्रुप किनारे हो जाएंगे.

MNS और शिंदे सेना के बीच गठबंधन को लेकर कल से ही चर्चा पर किसी भी पार्टी ने इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है. हालांकि, यह संभावना तब और मजबूत हो गई जब बुधवार, 21 जनवरी को एक ही समय पर MNS के 5 और एकनाथ शिंदे के 53 पार्षद ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे. दोनों पार्टियों के पार्षद के ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए एक साथ यहां पहुंचने को संयोग या पॉलिटिकल टाइमिंग की बात कहा जा रहा है.

कल्याण डोंबिवली में बहुमत के लिए कितना चाहिए?

कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाने के लिए 62 पार्षद की जरूरत होती है. अभी शिंदे की शिवसेना के पास 53 पार्षद हैं, जबकि BJP के पास 50 पार्षद हैं. सूत्रों के अनुसार, शिंदे गुट ठाकरे ग्रुप के दो पार्षदों को साथ लाने की बात भी चल रही है. साथ ही, ठाकरे गुट से MNS में लौटे पार्षद भी सरकार बनने पर MNS के साथ ही रह सकते हैं. इसलिए MNS पार्षद की संख्या बढ़कर 7 हो गई है.

शिंदे सेना और MNS पार्षद जब कोंकण डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे, तो उनकी मुलाकात MNS के श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के और राजू पाटिल से हुई. उनकी मुलाकात की फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस समय, MP श्रीकांत शिंदे ने कहा कि MNS ने शिंदे सेना को सपोर्ट किया है. श्रीकांत शिंदे ने साफ किया कि जो भी विकास के लिए साथ आएगा, हम उसे साथ लेकर चलेंगे.