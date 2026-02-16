IND vs PAK T20 मैच पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'सट्टेबाजी और जुआ से पाकिस्तान को...'

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद भी इस पर खूब सियासत हो रही है. उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए. पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आप खेल रहे हो और वो पहलगाम और पुलवामा में हमारे लोगों को मार रहे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं था, ये जय शाह और पाकिस्तान का मैच था. ये मैच जय शाह की मर्जी से हुआ.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा, ''दूसरों को आप राष्ट्रवाद सीखाओगे और हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तब सीधा पैसों की बात करते हैं. पाकिस्तान को इस मैच से सट्टेबाजी और जुआ के माध्यम से 25000 करोड़ रुपए मिला है.''

'पैसा आतंकियों के पास जाएगा और फिर आतंकी भारत में आएंगे'

उन्होंने ये भी कहा, ''25000 करोड़ रुपये में से कुछ पैसा आतंकवादी के पास तो जाएगा ही. वही आतंकवादी भारत में आएंगे फिर हमारे लोगों को मारेंगे, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'ऑपरेशन सिंदूर' को रूकवाएगा और फिर आप क्रिकेट खेलेंगे. ये सिलसिला चलता रहेगा. जब तक पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं तब तक कुछ नहीं होगा. ये सब बातों का व्यापार करते हैं."

आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है पाकिस्तान- संजय राउत

इससे पहले भी संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है और उसके बाद भारत में पहलगाम, पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे हमले देखने को मिलते हैं. यह बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है. गौरतलब कि टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 में भी अपनी जगह पक्की कर ली.