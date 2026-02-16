हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभारत-पाक T20 मैच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वो कप चुरा लेते हैं फिर भी आपलोग...'

भारत-पाक T20 मैच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'वो कप चुरा लेते हैं फिर भी आपलोग...'

India Pakistan Cricket T20 World Cup: प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर हमारे देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं, फिर भी हम उसके साथ मैच खेल रहे.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 03:40 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ड्रामा होता है. बीसीसीआई हमेशा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आतुर रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका मुनाफा और बढ़ेगा. भारत के राष्ट्रीय हित को साइड में रखा जाता है. तो क्या रौंदा गया. हमलोग क्या जश्न मना रहे हैं? मैं सेलिब्रेशन उस दिन को मानूंगी जब हम आतंकिस्तान को सही तरीके से हैंडल करेंगे.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''क्रिकेट की पिच पर आप कहेंगे कि वाह हमने तो रौंद दिया. पाकिस्तान को लेकर हमारे देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं, आतंकवादी हमले हुए, 26 परिवारों ने आपसे कहा कि उनके साथ क्रिकेट मत खेलो फिर भी लगातार उसके साथ मैच खेलते हैं. मैच खेलने के बाद हम कप भी जीतकर आते हैं और वो कप चुरा लेते हैं फिर भी आपलोग उनके साथ खेलने को आतुर रहते हो.'' 

BCCI का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना- प्रियंका चतुर्वेदी

उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछा कि बीसीसीआई मैनेजमेंट के कितने लोग उन पहलगाम हमले के पीड़ित 26 परिवारों से मिलकर आए हैं? उन्होंने कहा, ''बीसीसीआई की ओर से उन 26 में से कितने परिवारों को मदद मिली. वो ब्राडकास्टिंग से जो प्रोफिट कमाते हैं तो उस मैनेजमेंट के कितने लोगों ने उन परिवारों से जाकर पूछा कि उनके जख्म भरे हैं कि नहीं. तो ये सारी बातें कहना कि रौंद दिया, यू-टर्न लिया. बीसीसीआई का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, वो है प्रॉफिट-प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट.''  

भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि सुपर 8 में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की. इस रोमांचक मुकाबले के बाद देशभर में जश्न का माहौल दिखा.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 16 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS T20 World Cup
