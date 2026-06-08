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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रINDIA गठबंधन की बैठक पर उद्धव गुट का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें और...'

INDIA गठबंधन की बैठक पर उद्धव गुट का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें और...'

Uddhav Thackeray Faction on INDIA Alliance: शिवसेना यूबीटी ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए क्षेत्रीय दलों को प्रमोट करना चाहिए. क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को प्रमोट करेंगे.

By : सनातन कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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दिल्ली में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक जारी है. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है. उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन और सीपीएम के कुछ नेता इससे दूर हैं लेकिन बाकी सब तो इकट्ठे हैं. हमारे नेता उद्धव ठाकरे इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए हैं. कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का बड़ा हिस्सा है. उसके पास सीटें ज्यादा हैं. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्वयं हैं. 

'कुछ गठबंधन के साथी नाराज हो जाते हैं'

आनंद दुबे ने आगे कहा, "हमें नहीं लगता कि किसी को राहुल गांधी से ऐतराज है या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से ऐतराज है. हर परिवार में मन मुटाव होता है. चार बर्तन जहां हैं, वहां बजते हैं. लेकिन हम यही चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे. इंडिया गठबंधन की बैठक में नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो रही है. राजनीति में हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते. कुछ गठबंधन के साथी नाराज हो जाते हैं."

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'प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को बनना है'

कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय दलों की अनदेखी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "क्षेत्रीय दलों को अपना दायरा है, वो राष्ट्रीय स्तर पर कम काम करते हैं. राज्य में ज्यादा करते हैं. हमारी शिवसेना है, हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जब भी मुख्यमंत्री का पद मिले, हमें मिले. डीएमके सोचती है हमें मिले, आम आदमी पार्टी चाहती है हमें मिले. टीएमसी चाहती हैं कि हमें मिले. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमें मिले. हेमंत सोरेन की पार्टी चाहती है कि हमें मिले. क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देनी चाहिए. क्षेत्रीय दलों को दबाएंगे तो कैसे काम होगा. प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को बनना है, प्रधानमंत्री तो हमें बनना नहीं है वो तो कांग्रेस पार्टी को बनना है. प्रधानमंत्री आप बनें और बाकी क्षेत्रीय दलों को मौका दीजिए. कांग्रेस पार्टी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए. कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी क्षेत्रीय दलों को प्रमोट करे. बदल में क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को प्रमोट करेंगे."

कांग्रेस को हर जगह गठबंधन करना होगा- आनंद दुबे

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा कि अगर गठबंधन है तो हर जगह करना पड़ेगा. आप यूपी में करेंगे और बिहार में नहीं करेंगे तो ये कौन सा गठबंधन है. अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे तो हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 08 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray INDIA ALLIANCE MUMBAI NEWS
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