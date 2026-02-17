IND vs PAK मैच पर संजय राउत का फिर बड़ा बयान, 'हाथ नहीं मिलाएंगे और छिप-छिपकर...'

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी-20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर नया बयान दिया है. संजय राउत ने आगे कहा कि अगर खेल रहे हो तो एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए. मैदान में दो देश खेल रहे हैं. अगर कोई हारता है और कोई जीतता है तो उस हिसाब से आपको वहां बर्ताव करना पड़ेगा. आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे भी, उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे और छिप-छिपकर गले भी मिलेंगे, ये कौन सा तमाशा है?

पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए- संजय राउत

मंगलवार (17 फरवरी) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान के साथ खेलो मत, क्योंकि जिस तरह से रिश्ते पाकिस्तान के साथ हमारे हैं. ये देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए फिर भी आप खेल रहे हो.

'यह जय शाह वर्सेज पाकिस्तान का मैच है'

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं है. ये जय शाह वर्सेज पाकिस्तान का मैच है. क्योंकि ये पैसों का खेल ज्यादा है. इसमें गैंब्लिंग का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है. वही पैसा आतंकवादियों के पास जाता है. उसी पैसे से आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसते हैं.

अजित पवार प्लेन क्रैश पर क्या बोले?

अजित पवार के प्लेन हादसे पर संजय राउत ने कहा कि रोहित पवार उस परिवार के सदस्य हैं. उन्हें तकनीकी मामलों की समझ है. जिस तरह के रहस्यमयी तथ्य अजीत पवार के हादसे के बारे में सामने आ रहे हैं वह बहुत गंभीर है.

उन्होंने आगे कहा कि ब्लैक बॉक्स जल गया. ब्लैक बॉक्स 20 साल बाद भी मिले हैं, लेकिन अजीत पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रोहित पवार यह मुद्दा लाए हैं तो यह गंभीर मुद्दा है. पवार परिवार इसकी जांच करना चाहता है तो करना चाहिए. इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है.