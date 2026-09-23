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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: IIT बॉम्बे विवाद के बीच प्रोफेसर डूला का पुराना ईमेल आया सामने

मुंबई: IIT बॉम्बे विवाद के बीच प्रोफेसर डूला का पुराना ईमेल आया सामने

IIT बॉम्बे में चल रहे विवाद के बीच प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का 2024 का पुराना ईमेल सामने आया है. इसमें उन्होंने छात्रों से एक दूसरे से सम्मानजनक व्यवहार की सलाह दी थी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Sep 2026 10:20 AM (IST)
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महाराष्ट्र में IIT बॉम्बे मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर गंभीर आरोपों के बीच उनका एक पुराना ईमेल सामने आया है. यह ईमेल 27 जुलाई 2024 को डूला ने IIT बॉम्बे के Dean of Student Affairs के तौर पर छात्रों को भेजा था. ईमेल में कैंपस में जाति, धर्म और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचने की सलाह दी गई थी.

ईमेल में प्रोफेसर डूला ने छात्रों से कहा था कि किसी साथी छात्र से उसकी जाति, जन्म या एडमिशन कैटेगरी, JEE (Advanced) रैंक या GATE स्कोर के बारे में पूछना उचित नहीं है. उन्होंने कहा था कि ऐसे सवाल भले ही जिज्ञासा के चलते पूछे जाएं, लेकिन इनसे सामने वाले छात्र के प्रति पूर्वाग्रह या भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है.

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एक-दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार की सलाह 

ईमेल में छात्रों को कैंपस में एक-दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सलाह दी गई थी. डूला ने खास तौर पर जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सावधानी बरतने को कहा था.

प्रोफेसर डूला ने छात्रों को जातिवादी, धार्मिक, सेक्सिस्ट या किसी व्यक्ति की sexual orientation को लेकर आपत्तिजनक jokes, messages या अन्य सामग्री शेयर अथवा फॉरवर्ड नहीं करने की भी हिदायत दी थी. ईमेल में स्पष्ट किया गया था कि इस तरह की सामग्री कैंपस के माहौल को प्रभावित कर सकती है और ऐसे मामलों में संस्थान की ओर से गंभीर कार्रवाई की जा सकती है.

अब यह ईमेल आया चर्चा में 

यह पुराना ईमेल ऐसे समय सामने आया है जब IIT बॉम्बे से जुड़े मौजूदा मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. ऐसे में 2024 में छात्रों को भेजा गया उनका यह ईमेल चर्चा में आ गया है. हालांकि, पुराने ईमेल में दी गई सलाह और मौजूदा मामले में लगाए गए आरोपों के बीच किसी सीधे संबंध का दावा इस ईमेल के आधार पर नहीं किया जा सकता.

ईमेल से यह जरूर स्पष्ट होता है कि उस समय Dean of Student Affairs के रूप में डूला ने छात्रों को कैंपस में जाति, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत पहचान के आधार पर भेदभाव से बचने तथा संवेदनशील व्यवहार करने की सलाह दी थी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
IIT Bombay MAHARASHTRA NEWS
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