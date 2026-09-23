IIT बॉम्बे केस में खुलासा, एग्जाम सेंटर के अंदर साहिल के हाथ में दिखा फोन

IIT बॉम्बे केस में नया खुलासा हुआ है. एग्जाम सेंटर के अंदर का CCTV वीडियो आया सामने है. इसमें साहिल वाकोडे के हाथ में मोबाइल दिखा. साहिल की कथित खुदकुशी मामले की जांच जारी है. इस बीच एग्जामिनेशन हॉल का सीसीटीवी फुटेज 18 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 से 12:45 बजे के बीच का बताया जा रहा है.

CCTV में दिखाई देता है कि परीक्षा खत्म होने से करीब 15 मिनट पहले साहिल कुछ देर के लिए नीचे झुकते हैं और अपनी जेब में रखी किसी चीज को देखते हुए नजर आते हैं. इसके बाद परीक्षा की निगरानी कर रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला उनके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं.

परीक्षा हॉल में साहिल और प्रोफेसर के बीच क्या बातचीत हुई?

इसके बाद CCTV में प्रोफेसर, साहिल को बाकी छात्रों से अलग लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं. जांच एजेंसियां अब इसी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि परीक्षा हॉल में साहिल और प्रोफेसर के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई और इसके बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा.

मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सभी CCTV फुटेज की कर रही जांच

पुलिस के मुताबिक, परीक्षा हॉल से निकलने के बाद साहिल करीब 1:25 बजे अपने हॉस्टल पहुंचे और इसके बाद कमरे से बाहर निकलते हुए CCTV में नजर नहीं आए. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच परीक्षा हॉल, कैंपस और हॉस्टल के CCTV फुटेज को जोड़कर उस दिन की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है.

18 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में मृत मिले थे वाकोडे

बता दें कि 20 वर्षीय बीटेक छात्र और यवतमाल जिले के निवासी साहिल वाकोडे 18 सितंबर की शाम को पवई परिसर के हॉस्टल 4 स्थित अपने कमरे में मृत पाए गए थे. यह घटना मध्यावधि परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई. प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला ने संस्थान की प्रक्रिया के अनुसार मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दिशा सालियान के पिता के नोटिस का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, 'मैंने कभी...'