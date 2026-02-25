हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: 40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्ष, IIM-नागपुर का बड़ा मामला

Nagpur News: 40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्ष, IIM-नागपुर का बड़ा मामला

Nagpur News In Hindi: प्रशासन ने कहा कि नियमों के तहत छात्रो को बाहर निकलने से पहले अनुमति लेनी थी और इससे उनके सुरक्षा और कैंपस अनुशासन को सुनिश्चित किया जाता है.

By : सूरज ओझा | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 25 Feb 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान Indian Institute of Management Nagpur (IIM नागपुर) में एक असामान्य विरोध प्रदर्शन सामने आया है जहाँ कई छात्रों ने मिड-टर्म परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया. यह कदम उन 40 फर्स्ट-ईयर छात्रों का समर्थन करने के लिए उठाया गया, जिन्हें बिना अनुमति रात में कैंपस से बाहर रहने के आरोप में मिड-टर्म परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 21 फरवरी की रात करीब 75 छात्रों ने कैंपस से डिनर के लिए बाहर जाने के बाद देर रात वापस लौटने की वजह से प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया था. छात्रों के मुताबिक, कॉर्प्स क्लबों ने अधिकारियों को पहले ही देर लौटने की सूचना दी थी, लेकिन जब समूह सुबह लौटकर कैंपस गेट पर पहुँचा तो उन्हें रोक दिया गया.

इसके बाद छात्रों को ई-मेल के जरिए बताया गया कि वे 24 और 25 फरवरी को होने वाली मिड-टर्म परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएँगे. कुछ छात्रों का कहना है कि यह एक सामान्य विदाई कार्यक्रम था और उन्होंने नियमों के अनुसार पहले सूचित भी किया था, लेकिन फिर भी सख्त कदम उठाया गया. छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ महिला छात्रों के माता-पिता से अपमानजनक ढंग से बात की गई.

फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध- स्टूडेंट्स

प्रशासन ने कहा कि नियमों के तहत छात्रो को बाहर निकलने से पहले अनुमति लेनी थी और इससे उनके सुरक्षा और कैंपस अनुशासन को सुनिश्चित किया जाता है. संस्थान ने यह भी बताया कि जिन छात्रों को रोक दिया गया है, उन्हें बाद में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.

छात्रों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और कहा कि मध्य-अवधि परीक्षा का परिणाम उनके समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण होता है. इस कारण लगभग 60 छात्रों ने अपनी परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया और प्रशासन के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध किया.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
IIM Nagpur MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Nagpur News: 40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्ष, IIM-नागपुर का बड़ा मामला
40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्ष, IIM-नागपुर का बड़ा मामला
महाराष्ट्र
BMC Budget 2026 Live Updates: मुंबई में बसे अवैध बांग्लादेशियों के आएंगे बुरे दिन! BMC ने किया बड़ा ऐलान
मुंबई में बसे अवैध बांग्लादेशियों के आएंगे बुरे दिन! BMC ने किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
Mumbai News: बोरीवली में सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी, बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश
Mumbai News: बोरीवली में सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी, बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश
महाराष्ट्र
छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन-देन को लेकर झड़प, दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, 13 गिरफ्तार
छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन-देन को लेकर झड़प, दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, 13 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
Watch: हेलमेट से सिर पर मारा..., रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
शिक्षा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget