हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसोलापुर–मुंबई एक्सप्रेस में चोरी का चौंकाने वाला मामला, AC कोच से 5 करोड़ का सोना गायब

सोलापुर–मुंबई एक्सप्रेस में चोरी का चौंकाने वाला मामला, AC कोच से 5 करोड़ का सोना गायब

सोलापुर–मुंबई एक्सप्रेस में AC कोच से यात्री की बर्थ के नीचे रखे 5 करोड़ रुपये के सोने की ट्रॉली बैग चोरी हो गई. चोर लॉक्ड बैग लेकर फरार हो गए, और रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 10 Dec 2025 03:06 PM (IST)
सोलापुर से मुंबई आने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में एक बड़ा चोरीकांड सामने आया है, एसी कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री की बर्थ के नीचे रखी लॉक की हुई बैग सहित 5 किलो सोना चोरी हो गया. चोरी किए गए सोने की बाजार कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह घटना 6 से 7 दिसंबर की मध्यरात्रि सोलापुर–कल्याण के बीच हुई मानी जा रही है.

मुंबई के गोरेगांव निवासी अभयकुमार जैन अपनी बेटी के साथ एसी कोच A-1 में यात्रा कर रहे थे. उनकी बर्थ संख्या 51 और 49 थी. उनके साथ दो ट्रॉली बैग थीं, जिनमें से एक में करीब 5 किलो सोने के आभूषण रखे गए थे. बैग को उन्होंने बर्थ के नीचे लॉक करके सुरक्षित रखा था. 7 दिसंबर की सुबह जब ट्रेन कल्याण के पास पहुंच रही थी, तभी जैन की नींद खुली और उन्होंने देखा कि बर्थ के नीचे रखी ट्रॉली बैग गायब है. उन्होंने तुरंत टीटीई विक्रम मीणा और रेल मदद सेवा को सूचना दी.

 GRP ने दर्ज किया मामला और जांच शुरू

चूंकि घटना कल्याण के पास हुई थी, इसलिए पीड़ित को आगे की कार्रवाई के लिए कल्याण जीआरपी के पास भेजा गया. जीआरपी ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज, कोच में मौजूद यात्रियों से पूछताछ और बीच के स्टेशनों की जांच जारी है. एसी कोच में, वह भी लॉक की हुई बैग से इतनी बड़ी चोरी होना रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस का अनुमान है कि यह चोरी पूरी प्लानिंग के साथ, मास्टरमाइंड तरीके से की गई है.

चोरी हुए बैग और सोने के सामान की पूरी सूची

चोरी हुई ट्रॉली बैग एक ब्लू‑ब्लैक अमेरिकन टूरिस्टर ब्रांड की थी, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये बताई गई है. इसके अंदर रखा ब्राउन रंग का ECHOLAC ब्रिफकेस भी चोरी हो गया, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये है. इस बैग में विभिन्न प्रकार के सोने के आभूषण रखे गए थे, जिनका कुल वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है. इनमें सोने की चैन‑पेंडेंट (60 ग्राम), मंगलसूत्र‑पेंडेंट (260 ग्राम), झुमके और टॉप्स (800 ग्राम), सोने की कटोरिया. (300 ग्राम), कान की चैन (125 ग्राम), सोने की अंगूठियां (800 ग्राम), याली डिज़ाइन के आभूषण (350 ग्राम), सोने के नेकलेस (900 ग्राम), सोने की माला (140 ग्राम), काले मोतियों वाला मंगलसूत्र (300 ग्राम), सोने के झुमके (70 ग्राम), विविध अन्य आभूषण जैसे बालियां और स्टोन सेट (226 ग्राम) तथा सोने की नोजपिन (125 ग्राम) शामिल थे. इन सभी आइटमों की अनुमानित बाजार कीमत कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है, जिससे यह साफ है कि चोरी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ की गई है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 10 Dec 2025 03:06 PM (IST)
GRP Police MAHARASHTRA NEWS Solapur–Mumbai Express Express Train Theft Case
