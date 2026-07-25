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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदेवेंद्र फडणवीस होंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री? संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा

देवेंद्र फडणवीस होंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री? संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा

Sanjay Raut On Devendra Fadnavis: शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत का दावा है कि CM देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 25 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है. राउत ने ये भी कहा कि 12 साल से देश का लोकतंत्र आईसीयू में था जिसे 12 साल बाद ऑक्सीजन मिली है, सांस मिली है. 

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, ''मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह पर देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं.'' उन्होंने ये भी कहा कि काफी बड़ा संघर्ष हुआ है. दिल्ली के साथ पूरे देश में प्रदर्शन हुए. लखनऊ हो, पटना हो या कोलकाता हो, युवा शक्ति ने लाठियां खाई और उसका फल मिला है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मुख्य डिमांड थी.''

लोकतंत्र जीवित है के तौर पर अब निकलेगी रैली- संजय राउत

राउत ने ये भी कहा कि कल जो मुंबई में रैली निकलने वाली थी, वह जंतर मंतर पर बैठे युवाओं को समर्थन देने के लिए निकल रही थी लेकिन अब उसे 'लोकतंत्र जीवित है' के तौर पर निकाली जाएगी.

संजय राउत ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर मोहन भागवत को भी घेरा

इससे पहले संजय राउत ने आज (25 जुलाई) ही आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भागवत को सीधे और स्पष्ट शब्दों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए. राउत ने कहा कि छात्रों से संवाद करने की बात करने के बजाय मोहन भागवत को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित कराना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मोहन भागवत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिला पाते हैं तो उन्हें नागपुर वापस नहीं आना चाहिए.

उद्धव ठाकरे भी युवाओं के समर्थन में पहुंचे थे जंतर मंतर

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मंगलवार (21 जुलाई) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये चिंगारी हम बुझने नहीं देंगे. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने ये भी कहा था कि एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इस सरकार को ही बदलना पड़ेगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस संजय राउत Dharmendra Pradhan MAHARASHTRA NEWS
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