बीड शहर में 25 सितंबर की रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र यश देवेंद्र ढाका की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात शहर के व्यस्त माने कॉम्प्लेक्स इलाके में रात करीब 8:30 बजे हुई. पुलिस ने आरोपी सूरज अप्पासाहब काटे (21) को क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से आधे घंटे में गिरफ्तार कर शिवाजीनगर थाने के हवाले कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार यश ढाका और आरोपी सूरज काटे के बीच पहले से विवाद चल रहा था. जन्मदिन पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी ने यश के सीने में चाकू से वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल यश को तत्काल बीड सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पीटीआई के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है.

हत्या के पीछे पुरानी रंजिश

जांच में सामने आया है कि करीब एक महीने पहले यश और सूरज के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी बढ़ गई थी. इसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का असली कारण और अन्य संभावित कड़ियां जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल इस घटना से बीड शहर में हड़कंप मच गया है और नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

शहर में तनाव, पुलिस सतर्क

यश ढाका बीड के एक स्थानीय अखबार के पत्रकार देवेंद्र ढाका का बेटा था. उसकी हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. यह घटना बीड शहर में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़े कर रही है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.