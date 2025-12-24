'मुंबई के लिए नहीं बल्कि...', उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन ने सूबे की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. वहीं अब इस अलायंस को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन मुंबई के लोगों के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए किया गया है.

चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, "महायुति मजबूत है और हमारे पास विकास का स्पष्ट एजेंडा है, लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ कुर्सी के एजेंडे के लिए एक साथ आए हैं. उन्हें मुंबईकरों से कोई लेना-देना नहीं है."

कांग्रेस- उद्धव गुट के कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल

दरअसल, बुधवार (24 दिसंबर) को नाशिक और कोल्हापुर जिलों से शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपमुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए. इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ युतियां जनता और राज्य के हित में होती हैं, जबकि कुछ स्वार्थ, सत्ता और अस्तित्व बचाने के लिए की जाती हैं. युति चाहे किसी की किसी से हो, महाराष्ट्र में महायुति मजबूत है.

'जनता ने उन्हें दिखाई उनकी जगह'

उन्होंने आगे कहा, "लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में महायुति को जीत मिली है. नगर परिषदों में महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की तुलना में अकेली शिवसेना के सबसे अधिक नगराध्यक्ष चुने गए हैं. बालासाहेब के विचार छोड़ने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने साढ़े तीन साल में उनकी जगह दिखा दी है."

'मुंबई को सोना का अंडा देने वाली मुर्गी समझा'

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने ये भी कहा, "अब तक मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा गया. पहले अंडे खाते रहे और अब मुर्गी काटने के लिए एक साथ आए हैं. आज की पत्रकार परिषद में उन्होंने मुंबई के विकास पर एक शब्द भी नहीं कहा. महायुति के पास विकास का एजेंडा है, जबकि उनके पास सत्ता और कुर्सी का एजेंडा है. सत्ता पाने और कुर्सी बचाने के लिए वे एकत्र हुए हैं."