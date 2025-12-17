'देश के साथ बेईमानी और गद्दारी', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बोले एकनाथ शिंदे

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है. इसे लेकर अब डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता को घेरा है. उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं, ये देशद्रोह है. ये देश के साथ बेईमानी और गद्दारी है. देश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी.



एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, ''ये भारत की हार की बात करने वाले लोग पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? पाकिस्तान की बोली बोलते हैं. भारत के खिलाफ बात करते हैं. ये कैसे भारतीय हैं. ये काहे की देशभक्ति है. ये कैसी राष्ट्रभक्ति है. ये तो देशद्रोह है. देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है और इसलिए ऐसे वक्तव्य करने वालों का मैं निषेध करता हूं.''

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी हिसाब पूछते हैं- शिंदे

उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी घेरा और कहा, ''जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कांग्रेस के राहुल गांधी कई बार उसका हिसाब पूछते हैं. कितने ड्रोन गए, कितने विमान गए, कितना नुकसान हुआ? अरे पाकिस्तान के खिलाफ जो देश के लड़ाकों ने जो कारवाई की है, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, किसी भी सिविलियन को कोई तकलीफ नहीं हुई.''

भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया- शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, ''भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. इसका गर्व पूरे देश वासियों को है और इनको पाकिस्तान का गर्व है. ऐसे बोलने वालों को जनता सबक सिखाएगी और वो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि कब्र खोदेंगे तो उनकी कब्र खुद खोद देगी.''

पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कहा था?

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार (16 दिसंबर) को विवादित बयान देते हुए कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के पहले ही दिन हमें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा, ''7 मई को हुई आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ में हम पूरी तरह पराजित हुए. चाहे लोग इसे स्वीकार करें या न करें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया. वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड कर दी गई थी.''