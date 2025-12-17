हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का आपत्तिजनक बयान, 'अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी हैं एकनाथ शिंदे'

संजय राउत का आपत्तिजनक बयान, 'अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी हैं एकनाथ शिंदे'

Sanjay Raut News: संजय राउत ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बीच महायुति पर निशाना साधा, खासकर एकनाथ शिंदे और अमित शाह पर विवादास्पद बयान दिया.उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने पर बीजेपी की आलोचना भी की.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 17 Dec 2025 02:18 PM (IST)
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति पर जमकर बोला है. खासकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर संजय राउत ने बेहद विवादास्पद बयान दिया है. 

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब राम जी उन्हें नहीं बचाएंगे. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि बीजेपी वाले महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की 'दूसरी हत्या' है.

इसके अलावा, संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी स्टेज में है. इसको लेकर एक दिन पहले (16 दिसंबर) को भी बातचीत हुई थी. आज यह बातचीत खत्म हो जाएगी. उम्मीद है कि आज यह मामला खत्म हो जाएगा.

कांग्रेस से गठबंधन टूटने पर क्या बोले संजय राउत?

वहीं, कांग्रेस से दूरी बढ़ने के सवाल पर संजय राउत ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में अब कांग्रेस नहीं है. शरद पवार से बात चल रही है, देखिए क्या होता है. फिलहाल, संजय राउत का मानना है कि यह अलायंस महायुति के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है. 

राज और उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने दावा किया कि दोनों कई बार साथ आ चुके हैं. बैठकर बातचीत कर चुके हैं. हमें ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है. जब पहली मीटिंग अनाउंस होगी, तो मराठी लोग देखेंगे. अभी यह तय नहीं हुआ है कि PC करके अलायंस अनाउंस करना है या मीटिंग करके.

एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लेकर संजय राउत ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "शिंदे ग्रुप का शिवतीर्थ से क्या लेना-देना है? आप अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं. आप नैचुरल तरीके से पैदा नहीं हुए हैं. आपको टेम्पररी तौर पर अरेंज किया गया है. BJP डुप्लीकेट शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं है. अमित शाह ने जबरदस्ती शादी करवाई है. शिंदे दुल्हन हैं, वो जबरदस्ती BJP के पैरों में बैठना चाहते हैं."

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 17 Dec 2025 02:18 PM (IST)
Sanjay Raut Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS AMIT SHAH
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
उत्तराखंड सरकार को झटका! धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक, बताई ये वजह
विश्व
Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
