संजय राउत का आपत्तिजनक बयान, 'अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी हैं एकनाथ शिंदे'

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति पर जमकर बोला है. खासकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर संजय राउत ने बेहद विवादास्पद बयान दिया है.

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब राम जी उन्हें नहीं बचाएंगे. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि बीजेपी वाले महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की 'दूसरी हत्या' है.

इसके अलावा, संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी स्टेज में है. इसको लेकर एक दिन पहले (16 दिसंबर) को भी बातचीत हुई थी. आज यह बातचीत खत्म हो जाएगी. उम्मीद है कि आज यह मामला खत्म हो जाएगा.

कांग्रेस से गठबंधन टूटने पर क्या बोले संजय राउत?

वहीं, कांग्रेस से दूरी बढ़ने के सवाल पर संजय राउत ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में अब कांग्रेस नहीं है. शरद पवार से बात चल रही है, देखिए क्या होता है. फिलहाल, संजय राउत का मानना है कि यह अलायंस महायुति के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है.

राज और उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने दावा किया कि दोनों कई बार साथ आ चुके हैं. बैठकर बातचीत कर चुके हैं. हमें ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है. जब पहली मीटिंग अनाउंस होगी, तो मराठी लोग देखेंगे. अभी यह तय नहीं हुआ है कि PC करके अलायंस अनाउंस करना है या मीटिंग करके.

एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लेकर संजय राउत ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "शिंदे ग्रुप का शिवतीर्थ से क्या लेना-देना है? आप अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं. आप नैचुरल तरीके से पैदा नहीं हुए हैं. आपको टेम्पररी तौर पर अरेंज किया गया है. BJP डुप्लीकेट शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं है. अमित शाह ने जबरदस्ती शादी करवाई है. शिंदे दुल्हन हैं, वो जबरदस्ती BJP के पैरों में बैठना चाहते हैं."