हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले क्यों नाराज हुआ एकनाश शिंदे गुट? इनसाइड स्टोरी

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले क्यों नाराज हुआ एकनाश शिंदे गुट? इनसाइड स्टोरी

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र कैबिनेट की मंगलवार (18 नवंबर) को हुई बैठक में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना के एक भी मंत्री मौजूद नहीं थे. शिंदे गुट की नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही हैं.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव महज 15 दिन दूर हैं, इस बीच सत्ताधारी महायुती में अंदरूनी मतभेद दिख रहा है. स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरे राज्य में अपनी संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए मेगा-भर्ती अभियान शुरू किया है. इसमें बीजेपी ने ठाकरे गुट, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी और कांग्रेस सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी है. इसी कारण शिंदे गुट बेहद नाराज है. इसी वजह से शिंदे गुट के मंत्रियों ने मंगलवार (18 नवंबर) को मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का अघोषित बहिष्कार किया. 

बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़े मतभेद स्पष्ट हो गए. शिंदे गुट की नाराजगी के पीछे कई घटनाएं जिम्मेदार बताई जा रही हैं. नगरपालिका चुनावों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है. राज्य की 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायत चुनावों में कुछ जगह महायुती गठबंधन तो कुछ जगह घटक दल अकेले चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं. कई नगरपालिकाओं में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों को अपने पक्ष में शामिल कर उन्हें टिकट दिया. इसी कारण बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच राजनीतिक संघर्ष बढ़ गया है.

कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री क्यों नहीं रहे मौजूद?

मंगलवार (18 नवंबर) को कैबिनेट बैठक से पहले शिवसेना की प्री-कैबिनेट बैठक हुई. उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक थी. लेकिन इस बैठक में एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना का एक भी मंत्री मौजूद नहीं था. जब शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटील से इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा “एकनाथ शिंदे ने हमें स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव के लिए आंकड़े और डेटा इकट्ठा करने को कहा है.”

अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि इतनी जरूरी कौन-सी रणनीति थी कि शिंदे गुट को कैबिनेट बैठक छोड़नी पड़ी? कैबिनेट बैठक के बाद शिंदे गुट के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कमरे में पहुंचे और वहां बीजेपी को लेकर तीखी नाराजगी जताई. 

शिंदे गुट की नाराजगी की क्या हैं वजह?

  • बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, नगरसेवक और पदाधिकारियों को अपने दल में शामिल कर रही है.
  • विधानसभा चुनाव में जिनके खिलाफ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं उम्मीदवारों को अब बीजेपी में शामिल किया जा रहा है.
  • शिंदे गुट के कई नेताओं और पालकमंत्रियों को भरोसे में लिए बिना निर्णय किए जा रहे हैं और फंड भी सीधे अन्य लोगों को दिया जा रहा.
  • स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में बीजेपी गठबंधन (युती) के नियमों का पालन नहीं कर रही है.
  • विकास कार्यों के लिए फंड प्राप्त करने में भी शिवसेना और शिंदे गुट के मंत्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
  • धाराशिव जिले में एकनाथ शिंदे के विभाग को दरकिनार करते हुए बीजेपी के राणा जगजीतसिंह को सीधे फंड दिया गया.
  • एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को रद्द किया गया.
  • संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, कोकण इन जगहों पर बीजेपी ने ऐसे नेताओं को शामिल किया जहा. गठबंधन का धर्म नहीं निभाया गया.

पिछले कई दिनों से महायुती में भारी आंतरिक मतभेद की चर्चा है. इन घटनाओं से शिंदे गुट में भारी असंतोष था. आज तक शिंदे गुट का कोई मंत्री कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित नहीं रहा था. पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए माना जा रहा है कि नाराजगी बहुत गहरी है.

BJP की सदस्यता अभियान से बढ़ी टेंशन!

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के शिवसेना के पूर्व नगरसेवकों को मंगलवार (18 नवंबर) को बीजेपी में शामिल किया गया. इसे श्रीकांत शिंदे के लिए सीधा संकेत माना जा रहा है. इसके अलावा, छत्रपती संभाजीनगर में संजय शिरसाट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजू शिंदे को भी बीजेपी में शामिल किया गया. इससे शिंदे गुट में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी भविष्य में शिवसेना को किनारे करने की तैयारी कर रही है?

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था?

कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, “महाराष्ट्र में अब बीजेपी को किसी कुबड़ी की जरूरत नहीं.” इस बयान और '100 प्रतिशत बीजेपी' रणनीति के संकेत के बाद से शिंदे की शिवसेना में भारी बेचैनी पैदा हो गई है. 

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Eknath Shinde
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement

वीडियोज

महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
IPO Alert: Gallard Steel IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
e-KYC नहीं किया तो किस्त रुकेगी; PM Kisan की बड़ी update | Step-by-Step Guide | Paisa Live
ETF Premium का सच: Global Funds में आपका पैसा फँस सकता है| GOLD ETF| Paisa Live
शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
Video: दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई- वीडियो वायरल
दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget