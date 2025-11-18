महाराष्ट्र के बदलापुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन सभी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है. दिग्गज इस चुनाव को जीतने के लिए कमर कस रहे हैं. हालांकि, इस चुनाव में एक बार फिर भाई-भतीजावाद और भाई-भतीजावाद की राजनीति देखने को मिल रही है. चुनाव में 12 पति-पत्नी भी मैदान में हैं.

दरअसल, इस चुनाव में 12 जोड़े चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार के 6 लोग चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी की ओर से 6 जोड़ों को उम्मीदवार बनाया गया है. महापौर पद के लिए समूह नेता राजेंद्र घोरपड़े और उनकी पत्नी रुचिता घोरपड़े, बीजेपी के ठाणे जिला महासचिव संभाजी शिंदे और उनकी पत्नी उर्मिला संभाजी शिंदे, नगर अध्यक्ष रमेश सोलशे और हर्षदा सोलशे, पूर्व नगर अध्यक्ष शरद तेली और कविता तेली, सूरज मुठे-संध्या मुठे, सागर घोरपड़े-निशा घोरपड़े चुनावी मैदान में हैं.

इसी तरह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, शहर प्रमुख वामन म्हात्रे और वीना म्हात्रे, उनके भाई तुकाराम म्हात्रे और उनकी पत्नी उषा म्हात्रे, प्रवीण राउत-शीतल राउत, श्रीधर पाटिल-स्वपना पाटिल, जयश्री भोईर - मुकुंद भोईर को नामांकित किया गया है.

इसके अलावा वामन म्हात्रे के बेटे वरुण म्हात्रे और भतीजे भावेश म्हात्रे भी उम्मीदवार हैं. राष्ट्रीय समाज पार्टी से रूपेश थोराट और सुषमा थोराट मैदान में हैं.