हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबदलापुर नगर निगम चुनाव में अनोखी जंग! 12 पति-पत्नी के जोड़ों ने ठोकी ताल, BJP ने 6 कपल्स को दिया टिकट

बदलापुर नगर निगम चुनाव में अनोखी जंग! 12 पति-पत्नी के जोड़ों ने ठोकी ताल, BJP ने 6 कपल्स को दिया टिकट

Maharashtra News: बदलापुर नगर निगम चुनाव के लिए 12 पति-पत्नी के जोड़े ताल ठोक रहे हैं. इसमें बीजेपी की ओर से 6 जोड़ों को उम्मीदवार बनाया गया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बदलापुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन सभी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है. दिग्गज इस चुनाव को जीतने के लिए कमर कस रहे हैं. हालांकि, इस चुनाव में एक बार फिर भाई-भतीजावाद और भाई-भतीजावाद की राजनीति देखने को मिल रही है. चुनाव में 12 पति-पत्नी भी मैदान में हैं.

दरअसल, इस चुनाव में 12 जोड़े चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार के 6 लोग चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी की ओर से 6 जोड़ों को उम्मीदवार बनाया गया है. महापौर पद के लिए समूह नेता राजेंद्र घोरपड़े और उनकी पत्नी रुचिता घोरपड़े, बीजेपी के ठाणे जिला महासचिव संभाजी शिंदे और उनकी पत्नी उर्मिला संभाजी शिंदे, नगर अध्यक्ष रमेश सोलशे और हर्षदा सोलशे, पूर्व नगर अध्यक्ष शरद तेली और कविता तेली, सूरज मुठे-संध्या मुठे, सागर घोरपड़े-निशा घोरपड़े चुनावी मैदान में हैं. 

इसी तरह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, शहर प्रमुख वामन म्हात्रे और वीना म्हात्रे, उनके भाई तुकाराम म्हात्रे और उनकी पत्नी उषा म्हात्रे, प्रवीण राउत-शीतल राउत, श्रीधर पाटिल-स्वपना पाटिल, जयश्री भोईर - मुकुंद भोईर को नामांकित किया गया है. 

इसके अलावा वामन म्हात्रे के बेटे वरुण म्हात्रे और भतीजे भावेश म्हात्रे भी उम्मीदवार हैं. राष्ट्रीय समाज पार्टी से रूपेश थोराट और सुषमा थोराट मैदान में हैं.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Badlapur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Makka Madina Bus Accident: सऊदी बस हादसा में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, एक साथ तीन पीढ़ियां हुईं खत्म
सऊदी बस हादसा में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, एक साथ तीन पीढ़ियां हुईं खत्म
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Makka Madina Bus Accident: सऊदी बस हादसा में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, एक साथ तीन पीढ़ियां हुईं खत्म
सऊदी बस हादसा में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, एक साथ तीन पीढ़ियां हुईं खत्म
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
क्रिकेट
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
ट्रेंडिंग
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget