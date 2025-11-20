'बाबा मुझे मार दिया, ऐसा बोलकर...', एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे का तंज

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तीखा तंज कसा है. महायुती में चल रही खींचतान और टूट-फूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई एक बाबा मुझे मार दिया कहते हुए दिल्ली गया. यह जो लाचारी है, अगर अच्छा शिक्षक मिला होता तो नहीं आती.

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि चावल से कंकड़ चुनने हैं या कंकड़ों से चावल यह सिखाने का काम शिक्षक का है. उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी को यह बोध देना जरूरी है. इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है.

दूसरा दे तो रेवड़ी, हम दें तो उपकार- उद्धव ठाकरे

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने “रेवड़ी संस्कृति” पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि आज राजनीति मतलब, दूसरा देगा तो रेवड़ी, हम देंगे तो उपकार! उन्होंने आगे कहा कि फुकट कंप्यूटर देंगे, पर उसमें भरेंगे क्या? कोरी कॉपी देंगे तो कोई होलियां करेगा, लिखने के लिए क्या देंगे? उद्धव ने आगे कहा कि बच्चे हैं कि गधे? इतना बोझ क्यों ढोने देते हो?

पिछले वर्षों में मुंबई महापालिका का बाप कौन- उद्धव ठाकरे

मुंबई महापालिका को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार साल में महापालिका का बाप कौन है, यह ही पता नहीं. उन्होंने कहा कि अंदर क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता. उद्धव ने बताया कि आदित्य के काम से पहली बार महापालिका स्कूलों में प्रवेश के लिए लाइनें लगीं.

उद्धव ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक स्टूडियो से सभी स्कूलों को पढ़ा सकता है. उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कहते हैं लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं. घर में कुछ नहीं, लड़कियों को पढ़ाएं कैसे?

उद्धव ठाकरे के इन आरोपों से महाराष्ट्र की राजनीति भूचाल आ गया है. बता दें कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में नाराज चल रहे हैं. ऐसे में नाराजगी के बीच उनके दिल्ली दौरे से अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.