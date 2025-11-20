हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बाबा मुझे मार दिया, ऐसा बोलकर...', एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे का तंज

'बाबा मुझे मार दिया, ऐसा बोलकर...', एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे का तंज

Maharashtra Politics News: उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात पर तीखा तंज कसा है. उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तीखा तंज कसा है. महायुती में चल रही खींचतान और टूट-फूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई एक बाबा मुझे मार दिया कहते हुए दिल्ली गया. यह जो लाचारी है, अगर अच्छा शिक्षक मिला होता तो नहीं आती. 

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि चावल से कंकड़ चुनने हैं या कंकड़ों से चावल यह सिखाने का काम शिक्षक का है. उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी को यह बोध देना जरूरी है. इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है.

दूसरा दे तो रेवड़ी, हम दें तो उपकार- उद्धव ठाकरे 

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने “रेवड़ी संस्कृति” पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि आज राजनीति मतलब, दूसरा देगा तो रेवड़ी, हम देंगे तो उपकार! उन्होंने आगे कहा कि फुकट कंप्यूटर देंगे, पर उसमें भरेंगे क्या? कोरी कॉपी देंगे तो कोई होलियां करेगा, लिखने के लिए क्या देंगे? उद्धव ने आगे कहा कि बच्चे हैं कि गधे? इतना बोझ क्यों ढोने देते हो?

पिछले वर्षों में मुंबई महापालिका का बाप कौन- उद्धव ठाकरे 

मुंबई महापालिका को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार साल में महापालिका का बाप कौन है, यह ही पता नहीं. उन्होंने कहा कि अंदर क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता. उद्धव ने बताया कि आदित्य के काम से पहली बार महापालिका स्कूलों में प्रवेश के लिए लाइनें लगीं.

उद्धव ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक स्टूडियो से सभी स्कूलों को पढ़ा सकता है. उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कहते हैं लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं. घर में कुछ नहीं, लड़कियों को पढ़ाएं कैसे?

उद्धव ठाकरे के इन आरोपों से महाराष्ट्र की राजनीति भूचाल आ गया है. बता दें कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में नाराज चल रहे हैं. ऐसे में नाराजगी के बीच उनके दिल्ली दौरे से अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. 

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
क्रिकेट
Ashes Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पहला टेस्ट
भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पहला टेस्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
सहायक शिक्षक के 13000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये कैंडिडेट्स फटाफट कर लें अप्लाई
जनरल नॉलेज
पे-स्केल से चार गुना कैसे बढ़ जाती है सरकारी बाबुओं की सैलरी? जानें पूरा गणित
पे-स्केल से चार गुना कैसे बढ़ जाती है सरकारी बाबुओं की सैलरी? जानें पूरा गणित
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget