महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी (MVA) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए आंदोलनों का समर्थन करता है और राज्य में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विपक्ष के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे.

उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए शिंदे ने कहा कि उन्हें बहुत देर से अक्ल आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हर आंदोलन को बाहर से समर्थन देते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से बचते हैं. तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "तुम लड़ो, हम बाहर से कपड़े संभालते हैं."

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डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि जब-जब सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों का उदाहरण देकर राज्य में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.

मोदी सरकार के काम गिनाए

एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं.

शिंदे के मुताबिक, 2014 से पहले यूपीए सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को देश के युवाओं ने देखा है, इसलिए आज भी युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा.

राम मंदिर और हिंदुत्व पर भी बोले

राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी शिंदे ने उद्धव ठाकरे को घेरा. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर उद्धव ठाकरे ने गलती की और अब राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. शिंदे ने कहा, "राम आंदोलन इनका ढोंग है."

उन्होंने यह भी कहा कि सावरकर को "माफीवीर" कहने वालों के साथ बैठने वाले अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं. अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है.

राहुल गांधी के बयान पर दिया जवाब

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शिंदे ने कहा कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर मकोका (MCOCA) लगाया जाना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में तीन बार पेपर लीक हुए थे. साथ ही कहा कि उनकी सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है. जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

अपने दिल्ली दौरे को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनका एनडीए के साथ वैचारिक गठबंधन है और वे इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को और गति मिलेगी.

शिवसेना के 6 सांसदों को लेकर उठे विवाद पर शिंदे ने कहा कि सभी छह सांसद उनके साथ हैं और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने हस्ताक्षर भी किए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी नोटिस या पत्र का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के पास दो-तिहाई बहुमत है.

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चेंबूर और ठाणे में लगे बैनरों को लेकर शिंदे ने कहा कि संबंधित आयुक्तों को सभी अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अधिकृत होर्डिंग्स का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश दिए गए हैं.

वहीं, शरद पवार के एनडीए सांसदों के संपर्क में होने के सवाल पर उन्होंने कहा, "अगर-मगर वाले सवाल मत पूछिए. मैं उपमुख्यमंत्री हूं. सांसद अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मेरे पास आते हैं, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है."