महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार, वधावन पोर्ट के पास 1200 एकड़ में होगा तैयार

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को वैश्विक बाजार (Global Market) से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य के मंत्री जयकुमार रावल ने ऐलान किया है कि नव-प्रस्तावित वधावन बंदरगाह (Vadhavan Port) के पास करीब 1,200 एकड़ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार (Agriculture Market) विकसित किया जाएगा.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के सुरक्षित भंडारण, पैकेजिंग और सीधे निर्यात (Export) के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

पेरिस की तर्ज पर बनेगा अत्याधुनिक मार्केट

मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि यह कृषि बाजार पेरिस के बाजारों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और यह देश का सबसे आधुनिक कृषि व्यापार केंद्र (Agri-Trade Center) होगा. इस बाजार में किसानों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

अत्याधुनिक पैकेजिंग यूनिट्स

सुरक्षित और बड़ा स्टोरेज (Warehouse)

एडवांस कोल्ड चेन (Cold Chain) व्यवस्था, जिससे फल-सब्जियां और अन्य उपज लंबे समय तक सुरक्षित और ताजी रह सकें.

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी

किसानों की उपज बिना किसी देरी के देश-विदेश तक पहुंच सके, इसके लिए इस बाजार को बेहतरीन कनेक्टिविटी दी जाएगी. रावल ने बताया कि इस मार्केट को सीधे तौर पर इन चार प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाएगा:

वधावन पोर्ट (बंदरगाह)

नजदीकी एयरपोर्ट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

समृद्धि महामार्ग

गल्फ देशों के साथ हुए अहम समझौते

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. वे सीधे बड़े अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को अपनी फसल बेच सकेंगे. मंत्री ने जानकारी दी कि उपज के सीधे निर्यात के लिए खाड़ी देशों (गल्फ देशों) के साथ कुछ अहम समझौते भी किए जा चुके हैं. इससे किसानों को अपनी फसलों का पहले से कहीं बेहतर मूल्य (Price) मिलेगा.

महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वधावन पोर्ट के पास बनने वाले इस मेगा-प्रोजेक्ट से राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा और महाराष्ट्र 'कृषि निर्यात' (Agriculture Export) के क्षेत्र में एक नई वैश्विक पहचान बनाएगा.

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