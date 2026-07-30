#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रड्रग फ्री मुंबई अभियान का आगाज, CM फडणवीस ने दिलाई शपथ

ड्रग फ्री मुंबई अभियान का आगाज, CM फडणवीस ने दिलाई शपथ

Drug Free Mumbai Campaign News: मुंबई में ड्रग फ्री मुंबई अभियान को लेकर CM फडणवीस ने कहा, नशामुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षकों, विद्यार्थियों को मिलकर काम करना होगा.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 30 Jul 2026 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियान की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ली डोम में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ किया. मौजूद लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नशामुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए हर नागरिक को 'ड्रग फ्री मुंबई', 'ड्रग फ्री महाराष्ट्र' और 'ड्रग फ्री भारत' बनाने का सामूहिक संकल्प लेना होगा. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है.

कार्यक्रम में कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार मंत्री और नशामुक्ति जनजागरण अभियान की उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मुंबई शहर की जिलाधिकारी आंचल गोयल, समिति की गैर-सरकारी सदस्य सपना श्रॉफ, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, चिकित्सा विशेषज्ञ, परामर्शदाता, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

संसद में संजय राउत बोले- 'लापता गृहमंत्री' फिल्म बनाने वाला हूं

ड्रग्स देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा- CM 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे समय में देश की युवा शक्ति को मादक पदार्थों के जाल में फंसाकर भारत को भीतर से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स इस छद्म युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार है और इसके खिलाफ लड़ाई प्रत्येक नागरिक को अपनी लड़ाई मानकर लड़नी चाहिए.

उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा.

स्कूल और कॉलेजों के आसपास ड्रग्स बेचने वालों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ड्रग्स का निर्माण, तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. खास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोहों का पूरी तरह सफाया किया जाएगा.

उन्होंने विद्यार्थियों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी स्वयं दृढ़ संकल्प कर लें कि 'ड्रग्स को नहीं', तो कोई भी उन्हें नशे की गिरफ्त में नहीं ले जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार अगले दो से 4 सालों में 'ड्रग फ्री मुंबई' का लक्ष्य हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.

हर विद्यार्थी बने समाज की आंख और कान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि समाज को नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि कहीं ड्रग्स का कारोबार हो रहा हो या कोई व्यक्ति नशे की ओर बढ़ रहा हो तो उसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में पत्र भेजा जाएगा. 'ड्रग फ्री कैंपस' और 'ड्रग फ्री स्कूल' की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी.

मुंबई: D-कंपनी की तर्ज पर चल रही थी Z-कंपनी, 12 लोग गिरफ्तार

सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले लोगों को सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि युवा 21 से 22 वर्ष की आयु तक नशे से दूर रहते हैं, तो उनके जीवनभर नशे से दूर रहने की संभावना अधिक होती है. उन्होंने युवाओं से किसी भी प्रलोभन में न आने और नशे को दृढ़ता से 'नहीं' कहने की अपील की.

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा शक्ति समाज के लिए विनाशकारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जीवनदायिनी शक्ति बननी चाहिए. साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से ली गई 'ड्रग फ्री मुंबई' की शपथ को जीवन में उतारने का आह्वान किया.

'ड्रग फ्री मुंबई' को जनआंदोलन बनाने की अपील

कार्यक्रम में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि 'ड्रग फ्री मुंबई' केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से चलने वाला व्यापक जनआंदोलन है. उन्होंने कहा कि मुंबई पूरी तरह मादक पदार्थ मुक्त होने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाने की साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी आगे आना होगा. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जनजागरण, परामर्श और नशा-निवारण से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी. उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों से बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अभियान में भागीदारी की अपील की.

15 अगस्त से शुरू होगी 'सीएम महाधन' योजना

मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. उन्होंने जानकारी दी कि 15 अगस्त से 'सीएम महाधन' कौशल विकास योजना शुरू की जाएगी. पहले चरण में एक लाख युवा-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

कार्यक्रम की प्रस्तावना में मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के वर्ष 2029 तक 'ड्रग फ्री देश' के लक्ष्य के अनुरूप मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए जनजागरण, परामर्श और निवारक उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों में 4 हजार से अधिक मार्गदर्शन एवं परामर्श समितियों का गठन किया गया है. साथ ही एक हजार से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का नेटवर्क तैयार किया गया है. अभियान के शुभारंभ के अवसर पर चार हजार से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के पांच लाख से ज्यादा विद्यार्थी, अभिभावक और नागरिक मुख्यमंत्री के ऑनलाइन संवाद से जुड़े.

अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'नशामुक्त मुंबई' अभियान के लिए भेजे गए संदेश को मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे ने पढ़कर सुनाया. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'ट्रेनिंग मैनुअल फॉर काउंसलर्स' नामक प्रशिक्षण पुस्तिका का भी विमोचन किया.

सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जनजागरूकता, परामर्श, पुनर्वास और सामाजिक भागीदारी के जरिए मुंबई को पूरी तरह नशामुक्त बनाना है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 30 Jul 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
CM Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ड्रग फ्री मुंबई अभियान का आगाज, CM फडणवीस ने दिलाई शपथ
ड्रग फ्री मुंबई अभियान का आगाज, CM फडणवीस ने दिलाई शपथ
महाराष्ट्र
MPSC: सीधी भर्ती युवाओं के सपनों पर बुलडोजर- कांग्रेस
MPSC: सीधी भर्ती युवाओं के सपनों पर बुलडोजर- कांग्रेस
महाराष्ट्र
नागपुर में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य
नागपुर में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य
महाराष्ट्र
संसद में संजय राउत बोले- 'लापता गृहमंत्री' फिल्म बनाने वाला हूं
संसद में संजय राउत बोले- 'लापता गृहमंत्री' फिल्म बनाने वाला हूं
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
इंडिया
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
इंडिया
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget