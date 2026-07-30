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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: D-कंपनी की तर्ज पर चल रही थी Z-कंपनी, 12 लोग गिरफ्तार

मुंबई: D-कंपनी की तर्ज पर चल रही थी Z-कंपनी, 12 लोग गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद की D-कंपनी की तर्ज पर चल रही कथित Z-कंपनी का भंडाफोड़ किया. रंगदारी मामले में मास्टरमाइंड समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हुए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Jul 2026 07:57 PM (IST)
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90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की D-कंपनी जिस तरह मुंबई में दहशत और उगाही का दूसरा नाम बन गई थी, उसी तरह अब ‘Z-कंपनी’ के नाम से एक गैंग शहर में अपना खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा था. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह ठेकेदारों और कारोबारियों को धमकाकर लाखों रुपये की उगाही करता था और सोशल मीडिया के जरिए अपना दबदबा दिखाता था.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी नवनाथ ढवले के मुताबिक, मामला विले पार्ले पूर्व में म्हाडा की करीब 4 करोड़ रुपये की नाली और फुटपाथ मरम्मत परियोजना से जुड़ा है. आरोप है कि टेंडर नहीं मिलने से नाराज गैंग के सदस्यों ने एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को धमकाया.

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उससे कहा गया कि या तो काम उनके जरिए कराया जाए या फिर 25 लाख रुपये दिए जाएं. आरोपियों ने खुद को जुल्फिकार और मोहसिन बेहलीम के नेटवर्क से जुड़ा बताते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी.

नकली नोटों से बिछाया जाल, रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी

शिकायत मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले में जाल बिछाया. पुलिस ने बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों और कुछ असली नोटों की मदद से 25 लाख रुपये जैसा दिखने वाला बैग तैयार किया. तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को आरोपियों से मिलने भेजा गया.

27 जुलाई को जैसे ही आरोपियों ने बैग अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की, पहले से सादे कपड़ों में मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें घेर लिया. मौके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में उनकी निशानदेही पर पूरे मामले के कथित मास्टरमाइंड सिकंदर तंवर को भी पकड़ लिया गया.

सोशल मीडिया से बना रहे थे गैंग का खौफ

जांच में सामने आया कि गैंग का सरगना जुल्फिकार बेहलीम अपने नेटवर्क को ‘Z-कंपनी’ के नाम से प्रचारित करता था. गैंग के सदस्य लग्जरी गाड़ियों के लंबे काफिलों के साथ वीडियो और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते थे. पुलिस का कहना है कि इसका मकसद लोगों में डर पैदा करना और गैंग की ताकत दिखाना था, ताकि उगाही के मामलों में आसानी हो सके.

गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर तंवर, अजय यादव, मोहसिन यासीन बेहलीम और जुल्फिकार यासीन बेहलीम समेत कुल 12 लोग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, जुल्फिकार और मोहसिन पर पहले भी हत्या, फायरिंग, एक्सटॉर्शन और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. जुल्फिकार पर तीन हत्या के केस भी दर्ज बताए गए हैं और दोनों के खिलाफ पहले मकोका के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है.

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आर्थिक नेटवर्क और सोशल मीडिया की जांच जारी

डीसीपी नवनाथ ढवळे ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से ठेकेदारों और कारोबारियों को निशाना बनाकर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा था. अब पुलिस गैंग के आर्थिक लेन-देन, सोशल मीडिया नेटवर्क और अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस गिरोह से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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