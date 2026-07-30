#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलाडकी बहिन योजना: e-KYC पूरी, कितनी महिलाओं को मिलेंगे ₹1500

लाडकी बहिन योजना: e-KYC पूरी, कितनी महिलाओं को मिलेंगे ₹1500

Ladki Bahin Yojana News: ई-केवाईसी के बाद महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना में 66 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हट गए. अब 1.66 करोड़ पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता मिलेगी.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 30 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की अंतिम संख्या सामने आ गई है. महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक, अब इस योजना के लिए 1 करोड़ 66 लाख महिलाएं पात्र पाई गई हैं. वहीं, 66 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके चलते उनके नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जून महीने की किस्त भेज दी है. इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है. सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू की गई थी.

संजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'

योजना शुरू करते समय ये थीं पात्रता की शर्तें

राज्य सरकार ने 28 जून 2024 को शासन निर्णय जारी कर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की थी. योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा सरकार ने अन्य पात्रता शर्तें भी तय की थीं. ई-केवाईसी के बाद अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए.

2.63 करोड़ ने कराया था पंजीकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, योजना के लिए 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया था. पहली किस्त जारी होने के समय लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ 47 लाख थी. लेकिन ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने और पात्रता की जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर 1 करोड़ 66 लाख रह गई.

सरकार की जांच में जिन महिलाओं के नाम पर चारपहिया वाहन पाए गए या जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनके नाम भी लाभार्थी सूची से हटा दिए गए. सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक सहायता पहुंचाना है.

राशि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री करेंगे फैसला

महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने कुछ दिन पहले अमरावती में कहा था कि लाडकी बहन योजना की मासिक सहायता राशि बढ़ाई जाए या नहीं, इस संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे.

लोकभवन के नाम पर टिकट घोटाला, मुंबई पुलिस ने रैकेट का किया खुलासा

उन्होंने यह भी बताया था कि सरकार ने महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने की समय-सीमा दी है. जिन महिलाओं ने एक बार केवाईसी करा लिया है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें सुधार करने का भी मौका दिया गया है. सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक पहुंचाना है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 30 Jul 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Government MAHARASHTRA NEWS Ladki Bahin Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
लाडकी बहिन योजना: e-KYC पूरी, कितनी महिलाओं को मिलेंगे ₹1500
लाडकी बहिन योजना: e-KYC पूरी, कितनी महिलाओं को मिलेंगे ₹1500
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'
संजय राउत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी देश की भावना को...'
महाराष्ट्र
लोकभवन के नाम पर टिकट घोटाला, मुंबई पुलिस ने रैकेट का किया खुलासा
लोकभवन के नाम पर टिकट घोटाला, मुंबई पुलिस ने रैकेट का किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
दिल्ली NCR
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
इंडिया
ED के रडार पर दाऊद गैंग का नेटवर्क! सलीम डोला गैंग पर कार्रवाई
ED के रडार पर दाऊद गैंग का नेटवर्क! सलीम डोला गैंग पर कार्रवाई
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget