LPG Crisis: देशभर में गैस सिलेंडर को लेकर मारमारी, धुले में जमकर मारपीट, SRPF जवान को लोगों ने पीटा
LPG Crisis In Maharashtra: एलपीजी के लिए एजेंसी में घुसने की कोशिश कर रहे एक पुलिसकर्मी को वहां मौजूद कुछ लोगों ने पीट दिया. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया.
महाराष्ट्र के धुले जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. गैस लेने के लिए कस्टमर्स की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जानकारी के अनुसार, धुले में SRPF जवानों के लिए रिजर्व रखी गई भारत गैस एजेंसी पर पिछले साढ़े पांच घंटे से बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे. गैस की सप्लाई देर से मिलने के कारण लोगों में सरकार की पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला.
लोगों ने पुलिसकर्मी को पीटा
इसी दौरान गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी में घुसने की कोशिश कर रहे एक पुलिस कर्मी (SRPF जवान) को वहां मौजूद कुछ लोगों ने पीट दिया. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया. गैस एजेंसी पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रोटेक्शन में कस्टमर्स को गैस सिलेंडर वितरित किए गए.
गैस एजेंसियों पर लग रही हैं लंबी कतारें
बताया जा रहा है कि दूसरे देशों में चल रहे युद्ध की स्थिति के कारण सरकार ने गैस बुकिंग के 25 दिन बाद सिलेंडर देने का निर्णय लिया है. इसी वजह से कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और भीड़ देखने को मिल रही है. पुलिस की मौजूदगी में आखिरकार स्थिति पर काबू पाया गया और लोगों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए.
छत्रपति संभाजीनगर में सिलेंडरों की कमी
छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थित 'शिव भोजन केंद्र' में LPG सिलेंडरों की कमी हो गई है. इस कमी के कारण, केंद्र ने लगभग 200 लोगों को भोजन परोसने के लिए पारंपरिक लकड़ी वाले चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है.
छात्रावासों में भी मुश्किलें
इसका असर केवल सरकारी अस्पताल' तक ही सीमित नहीं है. शहर भर में कई अन्य 'शिव भोजन केंद्र' भी गैस की कमी के चलते पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं. शहर के विभिन्न हॉस्टलों और मेस सुविधाओं से भी इसी तरह की मुश्किलों की खबरें आ रही हैं, जहां LPG सिलेंडरों की कमी के कारण संचालक खाना बनाने का काम जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं.
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Source: IOCL