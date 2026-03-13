एक हाथ में मोबाइल-दूसरे में स्टेयरिंग, ट्रक ड्राइवर ने 15 साल के छात्र को कुचला, साइकिल से लौट रहा था घर
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में स्कूल से घर लौट रहे 15 साल के फारूक शकील तांबोली को मोबाइल पर बात करते ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें स्कूली छात्र फारूक शकील तांबोली (15) की मौत हो गई. यह घटना 12 मार्च, गुरुवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग एसकेएफ कंपनी के पास हुई. फारूक स्कूल से छुट्टी लेकर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आ रहे सीमेंट मिक्सर (आरएमसी ट्रक) ने उसे टक्कर मार दी. जानकारी के अनुसार, मिक्सर चालक निवृत्ति उद्धव गिरी (39) अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, जिससे यह हादसा हुआ.
फारूक की शिकायत उनके पिता शकील तांबोली ने चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. फारूक नौवीं कक्षा में पढ़ता था और स्कूल से छुट्टी लेकर साइकिल से घर जा रहा था. हादसे के समय चालक निवृत्ति उद्धव गिरी (39, निवासी आलंदी) मोबाइल पर बात कर रहा था. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है.
डंपरने सायकलस्वार विद्यार्थ्याला चिरडले, जागीचं मृत्यू. संतापजनक दृश्य सीसीटीव्हीत कैद#Crimenews #Accidentnews #pimprichinchwad pic.twitter.com/6oBbrNoil8— Ankita Shantinath Khane (@KhaneAnkita) March 12, 2026
दुर्घटना की परिस्थितियां
पुलिस निरीक्षक दत्ता चासकर ने बताया कि यह हादसा प्रेमलोक पार्क के पास खंडोबा माली इलाके में चाफेकर चौक की ओर होते समय हुआ. ट्रक ने पीछे से साइकिल चला रहे फारूक को टक्कर मारी. ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
इस दुर्घटना ने फिर से शहर में भारी वाहनों के लापरवाही से चलने और यातायात नियमों के उल्लंघन की समस्या को उजागर किया. शहर की कुछ ट्रक, डंपर और सीमेंट मिक्सर निर्धारित समय से बाहर भी शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है.
नागरिकों की चिंता और प्रशासनिक कदम
नागरिक प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. शहर में 12 बजे के बाद भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन हादसा उस समय हुआ जब ट्रक प्रतिबंधित समय में सड़क पर था. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दुर्घटना की पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा रही है. चालक को हिरासत में लिया गया है और उचित कार्रवाई जारी है.
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Source: IOCL