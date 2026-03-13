Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें स्कूली छात्र फारूक शकील तांबोली (15) की मौत हो गई. यह घटना 12 मार्च, गुरुवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग एसकेएफ कंपनी के पास हुई. फारूक स्कूल से छुट्टी लेकर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आ रहे सीमेंट मिक्सर (आरएमसी ट्रक) ने उसे टक्कर मार दी. जानकारी के अनुसार, मिक्सर चालक निवृत्ति उद्धव गिरी (39) अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, जिससे यह हादसा हुआ.

फारूक की शिकायत उनके पिता शकील तांबोली ने चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. फारूक नौवीं कक्षा में पढ़ता था और स्कूल से छुट्टी लेकर साइकिल से घर जा रहा था. हादसे के समय चालक निवृत्ति उद्धव गिरी (39, निवासी आलंदी) मोबाइल पर बात कर रहा था. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है.

दुर्घटना की परिस्थितियां

पुलिस निरीक्षक दत्ता चासकर ने बताया कि यह हादसा प्रेमलोक पार्क के पास खंडोबा माली इलाके में चाफेकर चौक की ओर होते समय हुआ. ट्रक ने पीछे से साइकिल चला रहे फारूक को टक्कर मारी. ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इस दुर्घटना ने फिर से शहर में भारी वाहनों के लापरवाही से चलने और यातायात नियमों के उल्लंघन की समस्या को उजागर किया. शहर की कुछ ट्रक, डंपर और सीमेंट मिक्सर निर्धारित समय से बाहर भी शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है.

नागरिकों की चिंता और प्रशासनिक कदम

नागरिक प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. शहर में 12 बजे के बाद भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन हादसा उस समय हुआ जब ट्रक प्रतिबंधित समय में सड़क पर था. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दुर्घटना की पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा रही है. चालक को हिरासत में लिया गया है और उचित कार्रवाई जारी है.