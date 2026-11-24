उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान इन दिनों जेल से बाहर आ गए हैं. फिलहाल वे मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. बता दें कि आजम खान लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं. ऐसे में यह सवाल भी जमकर उठे कि आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया अखिलेश यादव क्यों आवाज नहीं उठा रहे. लोगों की ओर से अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई गईं कि आजम खान का साथ सपा या अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं.

वहीं समाजवादी पार्टी के सपोर्ट न करने पर आजम खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है. आजम खान से सवाल किया गया कि आप अकेले यह लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें सपा का कितना सहयोग रहा. इस पर सपा नेता ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में बताया, "सपा का अगर बहुत खुला सहयोग होता तो मुझे और ज्यादा नुकसान होता. इसलिए हमने खुद ही बहुत सारी चीजों को मना कर रखा था. रोक रखा था. हम आने से रोकते थे. बयानों से रोकते थे कि हम पर करम कीजिए. हमारे हक में बयान मत दीजिए. आजम खान ने आगे सपा द्वारा सहयोग न किए जाने पर बताया, "यह हमारी 'हिकमत-ए-अमली' (रणनीति) थी."

बीजेपी के जमानत को लेकर दिए गए बयान पर क्या बोले सपा नेता?

बता दें कि बीजेपी द्वारा आजम खान की जमानत पर कहा गया कि जमानत पर आए हैं. इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. इस पर सपा नेता ने कहा, "मार दें! अगर मेरी जिंदगी से इतनी घृणा, इतनी नफरत है तो मेरे पास तो कोई सुरक्षा का एक आदमी भी नहीं है. अकेला निकलता हूं मार दें." बीजेपी नेताओं की ओर से आजम खान जेल से बाहर आने के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं दी गईं. बीजेपी नेताओं ने कहा था कि वे अभी जमानत पर आए हैं.

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