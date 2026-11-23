उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर कथित तौर पर अलीबाग तालुका में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने और म्हात्रोली गांव में गरीब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. राउत ने इसे रोकने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है. वहीं, नार्वेकर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.

इस पत्र में संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के मनमाने रवैये के खिलाफ अलीबाग तालुका का आदिवासी समाज पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहा है. वहीं, पुलिस प्रशासन इन आदिवासियों के साथ जबरदस्ती कर उन्हें वहां से भगा रहा है. राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, संवैधानिक पद पर काम करने वाले व्यक्ति को वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. उन्होंने सवाल पूछा, ''जब आदिवासी अपनी जमीन और घरों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार कहां है और किसके पक्ष में खड़ी है?

राहुल नार्वेकर को तत्काल उनके पद से हटाना जरूरी है- संजय राउत

उन्होंने पत्र में आगे कहा, ''अगर यह सब विधानसभा अध्यक्ष के दबाव में हो रहा है, तो राहुल नार्वेकर को तत्काल उनके पद से हटाना जरूरी है. राहुल नार्वेकर और उनके नगरसेवक भाई मकरंद नार्वेकर पिछले कुछ समय से अलीबाग तालुका में बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं. इस जमीन खरीदने की प्रक्रिया में गरीब आदिवासियों की जमीनें भी नहीं बची हैं. म्हात्रोली गांव में कातकरी आदिवासी परिवार की जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर उनका घर तोड़ने और पूरे परिवार को विस्थापित करने की घटना महाराष्ट्र की छवि पर कलंक लगाने वाली है.

राहुल नार्वेकर ने अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी जमीन- राउत

राउत ने ये भी कहा कि रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के म्हात्रोली गांव की कातकरी आदिवासी बस्ती में पीढ़ियों से रहने वाले करीब 20 आदिवासी परिवारों के घरों को 24 मार्च 2024 और उसके बाद के दिनों में कथित तौर पर अवैध तरीके से तोड़ दिया गया और उन्हें जबरन विस्थापित किया गया. उन्होंने ये भी दावा किया कि यह जमीन (गट नंबर 148/1, कुल क्षेत्रफल 15 एकड़) फरवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपनी पत्नी सरोजिनी राहुल नार्वेकर के नाम पर खरीदी थी.

बिना किसी पूर्व सूचना के JCB से आदिवासियों के घर तोड़े गए- राउत

संजय राउत ने ये भी कहा, ''जमीन पर आदिवासियों के घर होने की जानकारी मिलने के बाद नार्वेकर के एजेंट दशरथ पाटील कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंचे. बिना किसी पूर्व सूचना के JCB की मदद से आदिवासियों के घर तोड़ दिए गए. घरों का सामान नष्ट कर मिट्टी के मलबे के नीचे दबा दिया गया. यहां तक कि बोरवेल भी उखाड़ दी गई. इस तरह वहां आदिवासी परिवारों के रहने के सबूत मिटाने की कोशिश की गई.

कुछ परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला- संजय राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा, ''जब कातकरी आदिवासी परिवारों ने इसका विरोध किया, तो उन्हें बस्ती से 2-3 किलोमीटर दूर दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर किया गया. कुछ परिवारों को थोड़े पैसे दिए गए, जबकि कुछ को कोई मुआवजा नहीं मिला. उन्हें धमकी दी गई कि अपनी व्यवस्था खुद करो, अब इस जमीन पर हमारा कब्जा है. विधानसभा अध्यक्ष का यह कृत्य गुंडागर्दी जैसा है.''

'घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं होने के बावजूद कार्रवाई हुई'

उन्होंने सीएम को लिखे पत्र में कहा, ''महाराष्ट्र सरकार के 4 जनवरी 2017 के फैसले के अनुसार ये परिवार अपने घरों के नीचे की जमीन के मालिक हैं. इसका रिकॉर्ड अलीबाग तहसीलदार के सर्वे रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इन परिवारों के पास पिछले 15-20 वर्षों से घरपट्टी (प्रॉपर्टी टैक्स) की रसीदें भी हैं. सरकारी योजना के तहत कुछ परिवारों को घर मिले थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया. यह बेहद अमानवीय घटना है. घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं होने के बावजूद इस तरह की कार्रवाई की गई.

संजय राउत ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को भी घेरा

उद्धव गुट के नेता राउत ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को घेरते हुए कहा, ''इस मामले में पुलिस और राजस्व विभाग की भूमिका भी कथित तौर पर दबंगों का साथ देने वाली रही है. आदिवासी परिवारों की बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की.

इसके बजाय उन्हें धमकाकर लिखित में लिया गया कि वे जमीन पर अपना कोई अधिकार नहीं जताएंगे. आरोप है कि दस्तावेज में क्या लिखा है, यह पढ़े बिना ही उनसे अंगूठे के निशान ले लिए गए.''

कातकरी आदिवासी परिवार दयनीय स्थिति में रह रहे- राउत

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में इस मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका को भी याचिकाकर्ताओं के सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के आधार पर एकतरफा तरीके से खारिज कर दिया गया. फिलहाल ये कातकरी आदिवासी परिवार बेहद दयनीय स्थिति में रह रहे हैं. उन्हें जिस वैकल्पिक जगह पर बसाया गया है, वहां पीने का पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. बोरवेल का पानी भी दूषित है. वहां के जमीन मालिक भी उन्हें उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं.

संजय राउत ने की CM देवेंद्र फडणवीस से 4 प्रमुख मांगें

1. इस पूरे मामले की तत्काल स्वतंत्र जांच कराई जाए.

2. दशरथ पाटील और इस कृत्य में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए.

3. विस्थापित आदिवासी परिवारों का उनकी मूल जगह पर पुनर्वास किया जाए या उन्हें उचित वैकल्पिक जमीन और मुआवजा दिया जाए.

4. इस मामले में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए.

एकनाथ शिंदे का शिवसेना नगराध्यक्षों को निर्देश, 'कम बोलें और ज्यादा काम करें'