मुंबई में लोकल ट्रेन के महिला कोच में पुरुष यात्री के सफर करने पर आपत्ति जताना रेलवे के एक वरिष्ठ कर्मचारी को भारी पड़ गया. चर्चगेट से बोरीवली जा रही एसी लोकल में महिला कोच के अंदर सो रहे एक पुरुष यात्री को जब रेलवे कर्मचारियों ने नियमों की जानकारी देते हुए बाहर निकलने को कहा, तो वो भड़क गया. गुस्से में आए यात्री ने ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर के सिर पर अपने मोबाइल फोन से हमला कर दिया. हमले में ट्रेन मैनेजर का सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई. मौके पर पहुंची RPF ने आरोपी को पकड़कर बोरीवली रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला कोच में सो रहा था यात्री, रेलवे कर्मचारियों ने जगाया

बोरीवली रेलवे पुलिस के मुताबिक, लोअर परेल स्थित एमएम रेलवे स्टाफ कॉलोनी में रहने वाले प्रियेश सूर्यभान गिरी (37) पश्चिम रेलवे में वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. 22 नवंबर 2026 को उनकी ड्यूटी चर्चगेट से बोरीवली जाने वाली एसी लोकल में थी. ट्रेन सुबह 6:55 बजे चर्चगेट से रवाना हुई और करीब 8:02 बजे बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची.

ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद प्रियेश गिरी नीचे उतरे. इसी दौरान उनकी नजर महिला कोच पर पड़ी, जहां एक पुरुष यात्री सो रहा था. एक अन्य व्यक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रहा था. पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने खुद को ट्रेन एग्जामिनर याकूब शेख बताया.

इसके बाद प्रियेश गिरी भी याकूब शेख की मदद के लिए महिला कोच में पहुंचे. दोनों कर्मचारियों ने सो रहे यात्री को जगाकर बताया कि यह महिला कोच है और पुरुष यात्रियों का इसमें सफर करना नियमों के खिलाफ है. उन्होंने यात्री को पुरुषों के कोच में जाने या ट्रेन से उतरने के लिए कहा.

कोच से बाहर निकालते समय मोबाइल फोन से सिर पर वार

रेलवे कर्मचारियों की बात सुनते ही यात्री आक्रामक हो गया. आरोप है कि उसने दोनों कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और विवाद के दौरान हाथापाई करने लगा. जब दोनों कर्मचारियों ने उसका हाथ पकड़कर उसे कोच से बाहर निकालने की कोशिश की, तभी उसने अपने मोबाइल फोन से वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर प्रियेश गिरी के सिर पर जोरदार हमला कर दिया.

मोबाइल फोन से किए गए हमले में प्रियेश गिरी के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा. इसके बावजूद दोनों कर्मचारियों ने किसी तरह आरोपी को कोच से बाहर निकाला और रेलवे कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी.

RPF ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा

कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद बोरीवली RPF के हेड कांस्टेबल सुनील नरवाल (38) और MSF जवान विपुल राजेश पाटिल (24) मौके पर पहुंचे. रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पहचान लोअर परेल निवासी हर्षिल भरतकुमार जैन (30) के रूप में हुई है. वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है. घायल वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर प्रियेश गिरी की शिकायत पर बोरीवली रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.