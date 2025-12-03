देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की इस तस्वीर ने मचाई सियासी खलबली, क्या हुई बातचीत?

मुंबई में मंगलवार (2 दिसंबर) को हुए एक पारिवारिक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई. यह मुलाकात राउत के समधी राजेश नार्वेकर के बेटे के विवाह समारोह में हुई, जहां दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और थोड़ी देर बातचीत भी की.

राजेश नार्वेकर के बेटे की शादी में कई नामी चेहरे शामिल हुए. इनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता आशीष शेलार समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी नजर आए. समारोह के दौरान संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाक़ात स्वाभाविक रूप से हुई, लेकिन कुछ तस्वीरों के सामने आते ही यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई.

सीएम फडणवीस ने राउत की सेहत के बारे में पूछा हाल

मुलाकात के दौरान सीएम फडणवीस ने सबसे पहले संजय राउत की तबीयत के बारे में जानकारी ली. कुछ दिन पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला है. डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम और कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने की सलाह दी थी.

बीमारी के बाद संजय राउत ने खुद कहा था कि वे कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे, लेकिन उम्मीद से तेजी से स्वास्थ्य लाभ होने के कारण हाल के दिनों में वे सीमित कार्यक्रमों में उपस्थित होने लगे हैं. विवाह समारोह में उनकी मौजूदगी भी इसी सिलसिले का हिस्सा थी.

राजनीति से हटकर मेल-मुलाकात

हालांकि यह मुलाकात पूरी तरह एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हुई, लेकिन दोनों नेताओं को एक साथ देखकर राजनीतिक अटकलें लगना स्वाभाविक है. शिवसेना (UBT) और भाजपा के बीच चल रहे सियासी तनाव के बीच ऐसी मुलाक़ातें अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं. फिर भी यह मुलाक़ात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित रही. दोनों नेताओं की बातचीत भी स्वास्थ्य और सामान्य हालचाल पर आधारित थी.