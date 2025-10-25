हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिल्ली में PM मोदी से डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की मुलाकात, कहा- 'बिहार में NDA की लहर है, जीत तय'

दिल्ली में PM मोदी से डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की मुलाकात, कहा- 'बिहार में NDA की लहर है, जीत तय'

Maharashtra News: उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अच्छी मुलाकात हुई, जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई. शिंदे ने कहा कि PM देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की, इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों समेत बिहार चुनाव पर भी चर्चा की. जिसमें एनडीए की जीत पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में बहुत काम हुआ है. शिंदे ने कहा जैसे एनडीए महाराष्ट्र में जीता था वैसे ही बिहार में भी जीतेगा.

वहीं उन्होंने सतारा में हुई डॉक्टर आत्महत्या घटना को दुखद बताया और कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.

PM मोदी से मुलाकात और बिहार में जीता का दावा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अच्छी मुलाकात हुई, जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई. शिंदे ने कहा कि पीएम हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं. बिहार में एनडीए की जीत पर भरोसा जताते हुए बोले- बिहार में एनडीए जीतेगा. मोदी जी ने बिहार का विकास किया है. 

मुंबई समेत महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी रहते हैं, जिनमें एकनाथ शिन्दे अच्छा उपयोग किया जा सकता है. ये मुलाक़ात बिहार के प्रवासी वोटरों को साधने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सतारा घटना में कार्रवाई का दावा

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सतारा में डॉक्टर सुसाइड मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त करवाई होगी. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इस घटना के चलते विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार आ चुकी है और प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यूंकि इस घटना में सांसद के साथ ही कई पुलिस वालों क नाम भी शामिल हैं. लिहाजा इस मामले में सरकार पर दबाब इसलिए भी बढ़ गया है, क्यूंकि सतारा शिंदे का गृह जनपद है.

Published at : 25 Oct 2025 02:29 PM (IST)
