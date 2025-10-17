हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 40 दिन में 58 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट का पुलिस ने किया पर्दाफाश

मुंबई: 40 दिन में 58 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट का पुलिस ने किया पर्दाफाश

Maharashtra News: महाराष्ट्र पुलिस दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ किया है. जालसाजों ने दंपत्ति से 58 करोड़ की ठगी की है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े डिजिटल स्कैम का पर्दाफाश किया है. साइबर क्रिमिनल ने पीड़ितों से 58 करोड़ का चूना लगाया है. खास बात यह है कि इस मामले के पीड़ित कम पढ़े-लिखे नहीं, बल्कि बेहद पढ़े-लिखे, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं. बता दें, पीड़ित 72 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी भी बेहद पढ़ी-लिखी हैं.

पीड़ित कई फार्मा कंपनियों में उच्च पद पर काम कर चुके हैं. अभी भी उनकी कई कंपनियां हैं और पत्नी भी बड़े बैंक में काम कर चुकी हैं. लेकिन जालसाजों का तरीका इतना शातिराना था कि पढ़े-लिखे दंपत्ति समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ. पुलिस ने ठगी के मामले में 7 को गिरफ्तार किया है.

यहां से शुरू हुआ ठगी का खेल

पीड़ितों के साथ ठगने की शुरुआत 19 अगस्त से हुई. 19 अगस्त को पीड़ित को वीडियो कॉल आया. साइबर जालसाजों ने उन्हें कहा कि वे CBI ऑफिस से हैं और बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट मनी-लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है. कहा गया कि उनके अकाउंट से 45 लाख का मनी-लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसलिए कानूनी कार्रवाई होगी और सभी अकाउंट व संपत्ति सीज की जाएगी.

वीडियो कॉल के दौरान सामने वाले जालसाज पुलिस अफसर की वर्दी पहने हुए थे. जालसाजों ने दंपत्ति को यकीन दिलाने के लिए वीडियो कॉल पर ही पुलिस स्टेशन और कोर्ट का सेट-अप बनाया था. कोर्ट के ऑर्डर व्हाट्सऐप पर भेजे जाते थे, ताकि सब कुछ वास्तविक लगे.

आरोपियों ने पीड़ितों को धमकाया

आरोपियों ने पीड़ितों को डराया-धमकाया और उनके प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, इनवेस्टमेंट और बैंक अकाउंट की सारी जानकारी ली. दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया और हर दो घंटे में उनकी जानकारी ली जा रही थी. जालसाजों ने कहा कि अगर केस से बचना है तो पैसे उनके बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर करें. जब भी पीड़ित घर पर होते तो उन्हें कहा जाता था कि वीडियो कॉल ऑन रखें और जब बैंक जाएँ तो ऑडियो ऑन रखें.

इस तरह 40 दिनों में 58 करोड़ जालसाजों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. 19 अगस्त से शुरू हुआ डिजिटल अरेस्ट और ठगने का यह खेल 40 दिनों तक चला और 29 सितंबर को आखिरी ट्रांजैक्शन किया गया था. इस दौरान दंपत्ति इतने डरे हुए थे कि उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं. उनके दो बच्चे विदेश में हैं, उन्हें भी जानकारी नहीं दी गई.

जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैसे खत्म हो गए तो दंपत्ति ने अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने कहा कि कुछ गड़बड़ है. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ठगा गया है. फिर भी पीड़ितों ने 11 दिन बाद शिकायत दर्ज कराई और 10 अक्टूबर को इस मामले में FIR दर्ज की गई.

हरकत में आई पुलिस

पुलिस हरकत में आई और अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 4 करोड़ रिकवर करने में भी कामयाबी मिली. पुलिस का कहना है कि जालसाज जालसाजी के क्षेत्र में काफी माहिर हो चुके हैं और पढ़े-लिखे लोग भी इनके शिकार हो जाते हैं.

इस मामले में भी जालसाजों ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था. कॉल ट्रेस न हो पाए इसलिए VPN का इस्तेमाल किया गया. अलग-अलग फर्जी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करवाए गए. कई अकाउंट शेल कंपनियों के थे तो कुछ अकाउंट व्यक्तियों के थे. ट्रांसफर की गई कई बड़ी रकम विदेशों में निकाली गई.

मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं. मामले की जांच अब भी जारी है. 9 टीम इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस सबसे बड़े डिजिटल स्कैम में और भी गिरफ्तारी होंगी.

एडीजी साइबर ने क्या कहा?

ADG, महाराष्ट्र साइबर, यशवि यादव का कहना है कि इस तरह के मामले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बैंकिंग सिस्टम दरुस्त नहीं किया जाएगा. फरजी अकाउंट खुल रहे हैं; इसके लिए सख्त नियम और दिशानिर्देश होने चाहिए. लोगों को भी जागरूकता जरूरी है.

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget