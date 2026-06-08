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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAAP-DMK के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर शिंदे बोले, 'कांग्रेस खुद...'

AAP-DMK के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर शिंदे बोले, 'कांग्रेस खुद...'

INDIA Bloc Meeting Today in Delhi: दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई है. इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (8 जून) को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है. इस बैठक के बीच राजनीति गरमाई हुई है. बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुई है. इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक को यह अघाड़ी कहते हैं लेकिन यह घमंडी विघाड़ी है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "इनको इतना घमंड है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं. इनके पास एकता नहीं है. कोई गंभीरता नहीं है. इनकी जो हार हुई है इसलिए इनका मनोबल पूरी तरह टूट गया है." शिंदे ने आगे कहा, "अब यह कुछ दिखाने के लिए साथ में आने की कोशिश में हैं."

आप-डीएमके को लेकर क्या बोले एकनाथ शिंदे?

एकनाथ शिंदे ने आम आदमी पार्टी और डीएमके के गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर कहा, "इसमें आप-डीएमके भी नहीं थी, क्योंकि इनको डर है कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो हारेंगे. जैसे आप पार्टी भी हार गई. डीएमके, टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, आरजेडी भी हार गई. यह जैसे ही इंडिया गठबंधन में जाते तो हार जाते." उन्होंने बताया, "इसी डर से यह कन्नी काट रहे हैं."

उन्होंने आगे, "कई लोग इस बैठक से इस वजह से ही दूर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि कांग्रेस की भूमिका क्या है." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "छोटे-छोटे दलों को हराकर कांग्रेस खुद विपक्ष बनना चाहती है, इसलिए बाकी दल दूर भाग रहे हैं. कुछ लोग इसमें डिजिटली फेसबुक लाइव के जरिए जुड़े और एक दूसरे का मूंह देखे बिना चले गए."

एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाया, "ये कैसा इंडिया गठबंधन है, ये तो हारे हुए लोगों का गठबंधन है, जिनके पास कोई मनोबल नहीं बचा है. यह फेल हुए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde INDIA ALLIANCE MAHARASHTRA NEWS
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