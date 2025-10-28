हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए', आदित्य ठाकरे पर CM फडणवीस का तंज

'महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए', आदित्य ठाकरे पर CM फडणवीस का तंज

CM Devendra Fadnavis on Aditya Thackeray: सीएम फडवीस ने कहा कि वो आदित्य ठाकरे को जानता हैं. उन्हें उनसे 'पप्पूगिरी' की उम्मीद नहीं थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे पर जोरदार तंज किया. दरअसल, आदित्य ठाकरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया. इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्हें 'महाराष्ट्र का पप्पू' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

'उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी'

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मैं आदित्य को जानता हूं और उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी. (कांग्रेस सांसद) राहुल गांधी ने जो पूर्व में किया था, कल आदित्य की प्रस्तुति उनकी नकल थी. उन्हें (आदित्य को) महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है, वह सिर्फ परोक्ष हमला है.'

मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "वे जानते हैं कि हार निश्चित है और लोग उनके साथ नहीं हैं. उनका आचरण लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है."

यह कोई गलती नहीं, बल्कि धोखाधड़ी है- ठाकरे

दरअसल, राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, आदित्य ठाकरे ने सोमवार (27 अक्टूबर) को मुंबई में अपने वर्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया, जिसमें नाम, फोटो, पते में गड़बड़ी शामिल है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, 'यह कोई गलती नहीं, बल्कि धोखाधड़ी है.'

उन्होंने कहा कि 'लड़ाई तब शुरू होगी' जब पार्टियों को मतदाता सूची का मसौदा मिल जाएगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव से पहले प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया.

स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं

राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है, जिसका सत्तारूढ़ दल और निर्वाचन आयोग दोनों ने खंडन किया है.

इस बीच, सीएम फडणवीस ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए घोषित 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि अब तक 8,000 करोड़ रुपये जारी कर 40 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए हैं.

इसके आगे उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपये और जारी करने को मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि यह राशि एक पखवाड़े में किसानों को अंतरित कर दी जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis Aaditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
हेल्थ
Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
जनरल नॉलेज
UAE Lottery Rules: भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget