'महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए', आदित्य ठाकरे पर CM फडणवीस का तंज

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे पर जोरदार तंज किया. दरअसल, आदित्य ठाकरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया. इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्हें 'महाराष्ट्र का पप्पू' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

'उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी'

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'मैं आदित्य को जानता हूं और उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी. (कांग्रेस सांसद) राहुल गांधी ने जो पूर्व में किया था, कल आदित्य की प्रस्तुति उनकी नकल थी. उन्हें (आदित्य को) महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है, वह सिर्फ परोक्ष हमला है.'

मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "वे जानते हैं कि हार निश्चित है और लोग उनके साथ नहीं हैं. उनका आचरण लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है."

यह कोई गलती नहीं, बल्कि धोखाधड़ी है- ठाकरे

दरअसल, राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, आदित्य ठाकरे ने सोमवार (27 अक्टूबर) को मुंबई में अपने वर्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया, जिसमें नाम, फोटो, पते में गड़बड़ी शामिल है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, 'यह कोई गलती नहीं, बल्कि धोखाधड़ी है.'

उन्होंने कहा कि 'लड़ाई तब शुरू होगी' जब पार्टियों को मतदाता सूची का मसौदा मिल जाएगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव से पहले प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया.

स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं

राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है, जिसका सत्तारूढ़ दल और निर्वाचन आयोग दोनों ने खंडन किया है.

इस बीच, सीएम फडणवीस ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए घोषित 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि अब तक 8,000 करोड़ रुपये जारी कर 40 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए हैं.

इसके आगे उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपये और जारी करने को मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि यह राशि एक पखवाड़े में किसानों को अंतरित कर दी जाएगी.