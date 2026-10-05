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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCM फडणवीस ने ठाकरे भाइयों को बताया 'गजनी', विरोध मार्च पर बोले- मैं याद दिला देता हूं...

CM फडणवीस ने ठाकरे भाइयों को बताया 'गजनी', विरोध मार्च पर बोले- मैं याद दिला देता हूं...

देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव-राज ठाकरे को याद दिलाया कि ज्ञानेश कुमार CEC साल 2025 में बने जबकि विधानसभा चुनाव 2024 में ही हो गए थे. तंज कसते हुए सीएम फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं को 'गजनी' करार दिया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 08:51 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है. दरअसल ठाकरे भाइयों के नेतृत्व में हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'विरोध मार्च' निकाला था जिसपर सीएम फडणवीस ने हमला बोला. उन्होंने कहा कि ठाकरे बंधुओं का विरोध मार्च जनता ने नकार दिया. इतना ही नहीं, सीएम ने दोनों को 'गजनी' करार दिया.

दरअसल, सीएम फडणवीस ने एक कार्यक्रम के बाद कहा, "यह मार्च अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश थी. इतनी चर्चा के बावजूद मार्च में लोगों की संख्या कम थी." इससे पहले दिन में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मेट्रो सिनेमा से विरोध मार्च का नेतृत्व किया. मार्च दक्षिण मुंबई में थोड़ी दूरी तय करते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय तक पहुंचा.

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'ज्ञानेश कुमार के आने से पहले हो गए थे महाराष्ट्र चुनाव'

प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं बालासाहेब थोराट और विजय वडेट्टीवार के साथ-साथ शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड और अनिल देशमुख ने भी रैली में हिस्सा लिया. 

इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "वे ‘गजनी’ जैसे हो गए हैं. इसलिए मैं इन ‘गजनियों’ को याद दिलाना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार 2025 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव 2024 में हुए थे और एसआईआर 2026 में शुरू हुआ." जानकारी के लिए बता दें कि गजनी साल 2008 में आई फिल्म है, जिसमें मुख्य पात्र हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है.

विरोध मार्च के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई पुलिस ने रविवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च के आयोजकों के खिलाफ आजाद मैदान थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निकाले गए इस मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Uddhav Thackeray Raj Thackery MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar
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