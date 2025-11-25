निकाय चुनाव में भी लाडकी बहिन योजना बड़ा मुद्दा! CM फडणवीस-डिप्टी CM शिंदे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाडकी बहन योजना का असर अब स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों में भी देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री अपनी-अपनी प्रचार सभाओं में लाडकी बहनों को योजना जारी रहने का आश्वासन दे रहे हैं. एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहनों को अपना वचन दिया है. वे जोर देकर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह योजना बंद नहीं होगी. साथ ही यह भी कह रहे हैं कि लाडकी बहनों के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार आई है.

सोमवार (24 नवंबर) को ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी लाडकी बहनों को आश्वासन देते हुए कहा था कि जब तक एकनाथ शिंदे है, तब तक यह योजना बंद नहीं होगी.

क्या बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस?

अकोला जिले के हिवरखेड में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लाडकी बहन योजना पर बोलते कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं. महाराष्ट्र में हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे हुए हैं. लोग कह रहे थे कि अब यह सरकार लाडकी बहन योजना बंद कर देगी. लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपका देवाभाऊ मुख्यमंत्री है, तब तक लाडकी बहन योजना बंद नहीं होने दूंगा.”

उन्होंने आगे कहा, “आज का दिन भी खास है, क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद आज कलश और धर्मध्वज का अनावरण हुआ है. मंदिर का काम तब ही पूरा माना जाता है जब कलश का काम पूरा हो जाता है. जैसे अयोध्या के मंदिर पर भगवा फहरा, वैसे ही हिवरखेड, तेल्हारा और अकोट नगरपालिकाओं पर भी भगवा फहराइए.”

ईमानदारी के साथ काम करने के लिए उम्मीदवार दिए- देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए उम्मीदवार दिए हैं. हिवरखेड ग्राम पंचायत को सीधे नगर परिषद बनाने का श्रेय विधायक प्रकाश भारसाकले को जाता है. उन्होंने कहा, "नगरपरिषद बनाने की आपकी मांग मैंने सुनी, अब आप सत्ता देकर मेरी बात सुनिए.”

इसके आगे उन्होंने कहा, “मैं इस चुनाव में किसी पर आरोप लगाने या आलोचना करने नहीं आया हूं. हमारे पास हर शहर के विकास की ब्लूप्रिंट है. गांवों पर ध्यान देते-देते शहरों पर ध्यान नहीं दिया गया. गांवों के लोग शहरों में आए, लेकिन शहरों पर ध्यान न देने से वे बदहाल हो गए हैं.” इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलढाणा जिले की 11 नगर परिषदों के बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए चिखली पहुंचे.

लाडकी बहनों को डिप्टी सीएम शिंदे का आश्वासन

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सटाणा (नाशिक) की सभा में कहा, “विधानसभा चुनाव में लाडकी बहनों ने इतना बड़ा विजय दिलाया कि इतिहास बन गया. विरोधियों ने सरकार बनाई, लेकिन उनके मंसूबे आप सब ने विफल कर दिए. उनके होटल के बुकिंग तक आपके कारण रद्द हो गए. बर्फ पर सोकर लड़ने की बात करने वालों को लाडकी बहनों ने घर भेज दिया. उन्होंने लाडकी बहन योजना का विरोध किया, कोर्ट में गए.”

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं मुख्यमंत्री था, तभी लाडकी बहन योजना शुरू हुई. अब KYC की समस्या भी दूर की जाएगी. जब तक एकनाथ शिंदे है, तब तक लाडकी बहन योजना बंद नहीं होने दूंगा.”