हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में बैठकर महिला को कर रहा था ब्लैकमेल! दिल्ली पुलिस ने साजिश का किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली साइबर पुलिस ने मुंबई से उस आरोपी को गिरफ्तार किया, जो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर महिला को परेशान कर रहा था. आरोपी के डिवाइस जब्त कर आगे की जांच जारी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस ने मुंबई से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लगातार एक महिला को फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर परेशान और बदनाम कर रहा था. आरोपी का नाम चेत कमल प्रकाश है, जो जम्मू का रहने वाला है और फिलहाल मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रह रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला ने साइबर सेल में शिकायत दी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीरों के साथ अपमानजनक व झूठी बातें पोस्ट कर रहा है. इतना ही नहीं आरोपी ने उन्हें फोन कर शादी तोड़ने और परिवार को भी परेशान करने की धमकी दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू की.

तकनीकी जांच से मिला आरोपी का सुराग

दिल्ली पुलिस की जांच में मिले मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल अकाउंट के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि सभी अकाउंट उसी नंबर से बनाए गए थे जिसका जिक्र शिकायत में था. पुलिस की तकनीकी टीम ने आईपी एड्रेस और डिजिटल लोकेशन ट्रैक कर सारी गतिविधियां मुंबई से जुड़ी पाईं. मोबाइल फोन और लैपटॉप इन गतिविधियों से लिंक मिले. इसके बाद साइबर थाना की टीम ने मुंबई के सहार क्षेत्र में छापेमारी की और आरोपी को वहीं से दबोच लिया. आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है. दोनों डिवाइस खुले हाल में जब्त कर लिए गए हैं और उनकी फॉरेंसिक जांच जारी है.

अन्य पीड़ितों की भी तलाश में पुलिस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अक्टूबर में नए फेक अकाउंट भी बनाए थे जिससे साबित होता है कि वह लगातार महिला को निशाना बना रहा था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसने और भी किसी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए थे या किसी और को भी निशाना बनाया था . वही इस मामले की आगे की जांच जारी है.

Published at : 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)
विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
रामभद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, 'ये अंधा, बहरा…'
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
हेल्थ
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
