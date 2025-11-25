दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस ने मुंबई से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लगातार एक महिला को फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर परेशान और बदनाम कर रहा था. आरोपी का नाम चेत कमल प्रकाश है, जो जम्मू का रहने वाला है और फिलहाल मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रह रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला ने साइबर सेल में शिकायत दी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीरों के साथ अपमानजनक व झूठी बातें पोस्ट कर रहा है. इतना ही नहीं आरोपी ने उन्हें फोन कर शादी तोड़ने और परिवार को भी परेशान करने की धमकी दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू की.

तकनीकी जांच से मिला आरोपी का सुराग

दिल्ली पुलिस की जांच में मिले मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल अकाउंट के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि सभी अकाउंट उसी नंबर से बनाए गए थे जिसका जिक्र शिकायत में था. पुलिस की तकनीकी टीम ने आईपी एड्रेस और डिजिटल लोकेशन ट्रैक कर सारी गतिविधियां मुंबई से जुड़ी पाईं. मोबाइल फोन और लैपटॉप इन गतिविधियों से लिंक मिले. इसके बाद साइबर थाना की टीम ने मुंबई के सहार क्षेत्र में छापेमारी की और आरोपी को वहीं से दबोच लिया. आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है. दोनों डिवाइस खुले हाल में जब्त कर लिए गए हैं और उनकी फॉरेंसिक जांच जारी है.

अन्य पीड़ितों की भी तलाश में पुलिस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अक्टूबर में नए फेक अकाउंट भी बनाए थे जिससे साबित होता है कि वह लगातार महिला को निशाना बना रहा था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसने और भी किसी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए थे या किसी और को भी निशाना बनाया था . वही इस मामले की आगे की जांच जारी है.