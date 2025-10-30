'मैं आतंकी नहीं हूं', मुंबई के RA स्टूडियो में बंधक बनाए गए 17 बच्चे रेस्क्यू, हिरासत में आरोपी

मुंबई के पवई से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया. एक शख्स ने शूटिंग के बहाने स्टूडियो में बुलाकर 17 बच्चों को बंधक बना लिया. RA स्टूडियो में रोहित आर्या नाम के आरोपी ने बच्चों को बुलाकर इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया. ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है.

घटना से जुड़ी 10 बड़ी बातें

शूटिंग के लिए बच्चों को बुलाकर बंधकर बना लिया गया

पवई इलाके में RA स्टूडियो का मामला है

मुंबई के अलावा अलग-अलग जगहों से बच्चे आए हुए थे

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया

आरोपी ने वीडियो मैसेज जारी किया

सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया

बाथरूम के रास्ते कमरे में दाखिल हुई पुलिस

कमरे में एयरगन और केमिकल भी मिला है

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा

फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है

आरोपी ने जारी किया वीडियो

आरोपी ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद एक वीडियो भी जारी किया. इसमें वो कहता है, "मैं रोहित आर्या. सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को हॉस्टेज कर लिया. मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं हैं. कुछ सिंपल डिमांड हैं...मेरे कुछ सवाल हैं. न मैं आतंकी हूं, न मुझे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है. सिंपल बातचीत करने के लिए मैंने इस बच्चों को बंधक बनाया है.

मेरे साथ कई लोग हैं- आरोपी

वीडियो मैसेज में आरोपी शख्स आगे कहता है, "मैं अकेला नहीं हूं. मेरे साथ कई लोग हैं. मैं बातें करके सॉल्यूशन देने वाला हूं."

आरोपी अकेला था- पुलिस

पुलिस ने बताया कि पौने दो बजे पुलिस को मिली थी जानकारी कि एयरगन और कुछ केमिकल भी घटनास्थल पर दिखे हैं. आरोपी अकेला था. हमने वजह जानने की कोशिश की लेकिन आरोपी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था. पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन का जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, कमरे में एक बुजुर्ग समेत दो और लोग थे.