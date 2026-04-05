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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनाशिक में यूट्यूबर को आपत्तिजनक वीडियो की धमकी देकर 12 लाख की डिमांड, 4 आरोपी गिरफ्तार

नाशिक में यूट्यूबर को आपत्तिजनक वीडियो की धमकी देकर 12 लाख की डिमांड, 4 आरोपी गिरफ्तार

Nashik News In Hindi: पुलिस जांच में सामने आया कि यूट्यूबर एरंडे के पास मौजूद एक हार्ड डिस्क में करीब 121 आपत्तिजनक वीडियो और फोटो थे. यह खुलासा उसके ही पूर्व कर्मचारी आकाश बकरे ने किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Apr 2026 03:46 PM (IST)
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नाशिक में अशोक खरात का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी तरह का एक और चौंकाने वाला प्रकरण सामने आ गया है. शहर के यूट्यूबर रविंद्र गणपत एरंडे (63) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पूर्व कर्मचारी उसके आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 12 लाख रुपये की मांग कर रहा है.

शिकायत के आधार पर सातपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, मामले ने नया मोड़ तब लिया जब जांच के दौरान एक पीड़ित महिला सामने आई. उसकी शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र एरंडे के खिलाफ एट्रोसिटी और यौन शोषण का मामला भी दर्ज कर लिया.

हार्ड डिस्क में करीब 121 आपत्तिजनक वीडियो और फोटो

पुलिस जांच में सामने आया कि एरंडे के पास मौजूद एक हार्ड डिस्क में करीब 121 आपत्तिजनक वीडियो और फोटो संग्रहित थे. यह खुलासा उसके ही पूर्व कर्मचारी आकाश बकरे के जरिए हुआ, जो पहले एरंडे की पत्नी के नाम पर संचालित सावरकर नगर स्थित एक प्रशिक्षण केंद्र में काम करता था.

बकरे ने हार्ड डिस्क चुराकर एरंडे को किया ब्लैकमेल!

बताया जा रहा है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद बकरे दोबारा एरंडे के मीडिया संस्थान से जुड़ा. इसी दौरान उसे दफ्तर के कंप्यूटर में एक ‘हिडन फोल्डर’ मिला, जिसमें महिलाओं के साथ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें थीं. इसके बाद उसने हार्ड डिस्क चुराकर एरंडे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसने ‘सैंपल’ के तौर पर कुछ तस्वीरें भेजीं और एडवांस के रूप में 10 हजार रुपये भी वसूल लिए.

पीड़ित महिलाओं से शिकायत दर्ज कराने की अपील

पुलिस ने संभावित पीड़ित महिलाओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के आगे आकर शिकायत दर्ज कराएं. उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की गहन जांच जारी है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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