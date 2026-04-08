Maharashtra News: दोस्त की शादी में DJ पर डांस करते-करते युवक की मौत, खुशियों के बीच पसरा मातम

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महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली. यहां खुशियों का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया जब एक युवक अचानक मौत गई. यह मामला चंद्रपुर जिले के गोंडपीपरी तहसील के फुर्डीहेटी गांव का है. यहां एक 25 वर्षीय युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल हुआ था लेकिन यह शादी उसके जीवन का आखिरी उत्साह साबित हुआ. मृतक की पहचान अल्पेश दहागावकर के रूप में हुई, जो अपने दोस्ट की शादी में अपनों के साथ शामिल हुआ था.

इस दौरान गांव में खुशी का माहौल था, हर तरफ जश्न का रंग बिखरा हुआ था. डीजे की धून पर लोग जमकर झूम रहे थे. अल्पेश भी पूरे जोश के साथ अपने दोस्त की शादी में नाच रहा था. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. अचानक डांस करते हुए अल्पेश जमीन पर गिर पड़ा. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह मजाक कर रहा है या थककर बैठ गया है. सभी जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन जब काफी देर तक अल्पेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोगों को अनहोनी का शक हुआ.

हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही आशंका

जैसै ही पता चला अल्पेश की में कोई हलचल नहीं है तो हड़कंप मच गया. परिजन और दोस्त सभी घबरा गए और उसे तुरंत गोंडपीपरी के सरकारी अस्पताल ले गए. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और हर तरफ मातम पसर गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक को मौत की संभावित वजह बताया जा रहा है.

हालांकि, मृत्यु का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. इस दर्दनाक घटना ने शादी की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया, जहां कुछ देर पहले DJ की धुन पर लोग झूम रहे थे, वहीं अब पूरे गांव में सन्नाटा और शोक का माहौल है.