महाराष्ट्र में हाई-ड्रामा! हल्दी समारोह के दिन लापता हुई दुल्हन, प्रेमी पति ने दर्ज कराई शिकायत

Maharashtra Love Marriage Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जातिगत असहमति के कारण एक प्रेम विवाह विवाद में बदल गया. 8 साल से चल रहे प्रेम संबंध और कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़की के परिवार द्वारा उसे कथित तौर पर घर से ले जाने का आरोप लगाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हल्दी वाले दिन ही लड़की अचानक लापता हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामल?

बताया जा रहा है कि डोंबिवली इलाके में रहने वाले ओंकार और लड़की के बीच कॉलेज के समय से प्रेम संबंध था, जो करीब पिछले आठ साल से था. परिवार की असहमति के बाद दोनों ने कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज कर ली थी और कुछ समय साथ भी रहे.

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आरोप है कि लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि युवक का संबंध बौद्ध समुदाय से है. इसी कारण लड़की के परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया और बाद में लड़की के लापता होने की घटना सामने आई.

हल्दी के दिन अचानक गायब हुई लड़की

मिली जानकारी के मुताबिक, लड़की के परिवार वालों ने कहा, "हम चार लोगों के बीच आपकी शादी करवाएंगे." रविवार 24 मई 2026 को शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं. 21 मई की रात हल्दी की रस्म के दौरान अचानक लड़की गायब हो गई. जब युवक ने घर जाकर देखा तो वहां ताला लगा था और पूरा परिवार भी मौजूद नहीं था.

इसके बाद युवक ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लड़की की तलाश की जा रही है.

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