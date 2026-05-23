बकरीद से पहले मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की वॉर्निंग! 'अगर महाराष्ट्र में गाय काटी तो...'

बकरीद से पहले गाय को लेकर देशभर में सियासत गरमाई हुई है. इस बीच महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्र शेखर बावनकुले ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में नहीं काटने देंगे अगर ऐसा किया तो मकोका लगाया जाएगा.

बकरीद से पहले महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गोतस्करों के खिलाफ मकोका लगाने के आदेश पर बावनकुले ने कहा कि राज्य में जो भी गोवंश तस्करी करेगा, उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, गाय नहीं, और जो भी गोवंश हत्या या तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.

सर्विलांस टीमें तैनात

बावनकुले के मुताबिक सरकार ने सर्विलांस टीमें तैनात कर दी हैं और गोवंश हत्या बंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सड़क पर कटाई या कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी.

'खुले में नहीं करने देंगे कुर्बानी'

महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि खुले में किसी भी तरह की कुर्बानी भी नहीं दी जाएगी, ऐसे में ऐसा पाने पर भी कारवाई होगी. साथ ही डेडिकेटेड बकरा मंडी जो कि मुंबई में मानखुर्द में है. वहीं से बकरों की खरीद बिक्री होगी सरकार की अनुमति के साथ.