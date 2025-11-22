हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: सोसाइटी के अंदर कैब ड्राइवर ने स्कूली बच्चे को कुचला, चढ़ा दी कार... नोएडा का वीडियो वायरल

Video: सोसाइटी के अंदर कैब ड्राइवर ने स्कूली बच्चे को कुचला, चढ़ा दी कार... नोएडा का वीडियो वायरल

Noida Viral Video: यूपी के नोएडा की सोसाइटी के पार्किंग एरिया में एक कार ने एक छोटे बच्चे को कुचल दिया. यह भयावह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के नोएडा-एनसीआर से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार ने एक स्कूली बच्चे को कुचल दिया. यह भयावह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.

बच्चे को बचाने लोग दौड़कर आए

बता दें कि यह घटना नोएडा की किसी सोसाइटी के पार्किंग एरिया में घटी है. वीडियो में देख सकते हैं कि सुबह के समय एक लड़का अपनी बहन के साथ भागते हुए स्कूल जा रहे होता हैं, तभी अचानक लड़का जमीन पर गिर जाता है. इस दौरान कार ड्राइवर बच्चे के ऊपर कार को चढ़ा देता है.

बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसके चलते कार ड्राइवर को बच्चा नहीं नजर आता और वह कार को उसके ऊपर चढ़ा देता है. बच्चे को कार के नीचे देखकर काफी सारे लोग दौड़कर उसे बचाने आते हैं और कार ड्राइवर को बैक करने के लिए कहते हैं. कार ड्राइवर जैसे ही बैक करता है. सभी लोग मिलकर बच्चे को कार के नीचे से निकालते हैं.

मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी

आगे वीडियो में देख सकते हैं कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है. सभी मिलकर कार ड्राइवर को पकड़ लेते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में बच्चे की जान बची या नहीं. सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो को देखकर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि सोसाइटी में ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि पार्किंग एरिया में खेलना नहीं चाहिए. लोगों के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Tags :
NOIDA NEWS VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने रख दी ये शर्त
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर ओवैसी ने रख दी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar चुनाव के खत्म होते ही बंगाल में शुरु हो गई वोट बैंक की तैयारी? | Bengal Election | Mamata
IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने रख दी ये शर्त
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर ओवैसी ने रख दी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
Embed widget