Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के नोएडा-एनसीआर से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार ने एक स्कूली बच्चे को कुचल दिया. यह भयावह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.

बच्चे को बचाने लोग दौड़कर आए

बता दें कि यह घटना नोएडा की किसी सोसाइटी के पार्किंग एरिया में घटी है. वीडियो में देख सकते हैं कि सुबह के समय एक लड़का अपनी बहन के साथ भागते हुए स्कूल जा रहे होता हैं, तभी अचानक लड़का जमीन पर गिर जाता है. इस दौरान कार ड्राइवर बच्चे के ऊपर कार को चढ़ा देता है.

सोसाइटी के अंदर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि यह बड़ा मुद्दा है । यह भी नोएडा एनसीआर का है।

अंदर गाड़ी भी आनी है ,बच्चों को भी खेलना है ,और भी एक्टिविटी होती रहनी है और हमेशा गाड़ी का आना जाना और वह भी तेज गति से।

बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसके चलते कार ड्राइवर को बच्चा नहीं नजर आता और वह कार को उसके ऊपर चढ़ा देता है. बच्चे को कार के नीचे देखकर काफी सारे लोग दौड़कर उसे बचाने आते हैं और कार ड्राइवर को बैक करने के लिए कहते हैं. कार ड्राइवर जैसे ही बैक करता है. सभी लोग मिलकर बच्चे को कार के नीचे से निकालते हैं.

मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी

आगे वीडियो में देख सकते हैं कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग जाती है. सभी मिलकर कार ड्राइवर को पकड़ लेते हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में बच्चे की जान बची या नहीं. सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो को देखकर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि सोसाइटी में ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि पार्किंग एरिया में खेलना नहीं चाहिए. लोगों के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.