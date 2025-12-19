अजित पवार गुट के नेता माणिकराव कोटाके को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी बेल, सजा पर भी रोक

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में खेल एवं युवा कल्याण व अल्पसंख्यक मंत्री रहे एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. अदालत ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में माणिकराव को जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने उनकी सजा पर भी रोक लगा दी है.

इससे पहले माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार (18 दिसंबर) को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसको लेकर उनकी पार्टी के मुखिया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री और मेरे सहयोगी माणिकराव कोकाटे ने न्यायालय के फैसले के बाद मुझे अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

'हम विधि के शासन के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं'

अजित पवार ने आगे कहा कि हमारे दल की इस दीर्घकालिक विचारधारा के अनुरूप कि विधि का शासन सर्वोपरि है और सभी व्यक्तियों से ऊपर है, उनका इस्तीफा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा दल हमेशा से मानता आया है कि सार्वजनिक जीवन संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत अखंडता और न्यायपालिका के प्रति सम्मान द्वारा निर्देशित होना चाहिए. हम विधि के शासन के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों और जनविश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करना जारी रखेंगे.

5 बार के विधायक हैं कोकाटे

बता दें कि माणिकराव कोकाटे नाशिक जिले की सिन्नर विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक हैं और उनका राजनीतिक निष्ठा बदलने का इतिहास रहा है. उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.