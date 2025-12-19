'...तो हम आपसे गठबंधन तोड़ देंगे', उद्धव ठाकरे गुट की शरद पवार की NCP को चेतावनी!

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण जोड़ने में लगे हैं. लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी को साफ कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी अजित पवार की एनसीपी से किसी भी तरह का गठबंधन करेगी तो शिवसेना यूबीटी शरद पवार गुट से अपना गठबंधन तोड़ देगी.

दरअसल, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता सचिन अहीर ने गुरुवार (18 दिसंबर) को कहा कि एनसीपी शरदचंद्र पवार को साफ कह दिया गया है कि अगर वे अजित पवार की एनसीपी के साथ नगर निकाय चुनाव में गठबंधन करती है तो हम उससे गठबंधन तोड़ देंगे.

सचिन अहीर ने कहा कि शिवसेना यूबीटी पुणे नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन के वास्ते एनसीपी (एसपी) से बातचीत कर रही है. अहीर ने बताया हमने एनसीपी के साथ गठबंधन करने को लेकर अपना स्टैंड शरद पवार की पार्टी के सामने रख दिया है.