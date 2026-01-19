मुंबई: कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, BMC में इस नेता को नियुक्त किया पार्टी का नेता

मुंबई में कांग्रेस ने तीन बार के पार्षद अशरफ आजमी को सोमवार को बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में पार्टी का नेता नियुक्त किया. कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि मौजूदा स्थिति और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा के लिए पार्टी ने हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई. इन उम्मीदवारों में से अधिकतर उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं.

उन्होंने कहा कि कुर्ला से जीत हासिल करने वाले आजमी को नए सदन के लिए कांग्रेस का नेता बनाया गया है. वंचित बहुजन आघाडी, आरएसपी और आरपीआई (गवई) के साथ गठबंधन में हालिया चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को बीएमसी के इतिहास में सबसे कम सीट पर जीत मिली.

कांग्रेस ने जीती 24 सीटें

पार्टी ने 227 सदस्यीय बीएमसी में केवल 24 सीट जीतीं. इस चुनाव में गठबंधन साझेदारों बीजेपी ने 89 जबकि शिवसेना ने 29 सीट पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने 65 जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को छह सीट जीतीं.

'जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना है'

अमीन पटेल ने कहा, "हम कई चुनौतियों के बीच चुनाव लड़ने वाले इस समूह से भविष्य के नेता चुन सकते हैं. हमें जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत बनाना है."