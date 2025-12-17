महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है, जहां महायुती के नेताओं ने सीट बंटवारे, नेतृत्व और गठबंधन पर स्पष्ट रुख रखा. महायुती ने 150 से अधिक सीटें जीतने और मराठी महापौर बनाने का लक्ष्य दोहराया.

राहुल शेवाळे का बयान और महायुती की रणनीति

राहुल शेवाळे ने कहा कि महायुती के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 150 से अधिक सीटें जीतकर महापौर बनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसी पर चर्चा हुई है और समन्वय व आपसी सहमति से सीटों के बंटवारे का फैसला होगा. नवाब मलिक को लेकर रुख साफ रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि नवाब मलिक मुंबई का नेतृत्व करते हैं तो उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा. यही महायुती की स्पष्ट भूमिका है.

अमित साटम की माइक्रो प्लानिंग और 227 सीटों का लक्ष्य

अमित साटम ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और 227 सीटों पर महायुती का उम्मीदवार कैसे जीतेगा, इस पर विचार किया गया है. उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का भगवा झंडा पालिका पर कैसे फहराएगा, प्राथमिक चर्चा पूरी हो चुकी है. माइक्रो प्लानिंग को लेकर फिर बैठक होगी और किसी ने किसी सीट पर दावा नहीं किया है. उन्होंने दोहराया कि महायुती 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. नवाब मलिक यदि एनसीपी का नेतृत्व करते हैं तो उन्हें साथ नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन पर गंभीर आरोप हैं.

राष्ट्रवादी के साथ कोई गठबंधन नहीं- आशिष शेलार

आशिष शेलार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुंबईकरों के दिल और मतदान प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं और पोस्टरों से भ्रम फैला रहे हैं, जिससे वे अपनी हार की भूमिका खुद बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि मराठी समाज ने शुभ मुहूर्त तय कर लिया है और ठेकेदार-प्रेमी राजनीति को हराने की मानसिकता बन चुकी है. सूरज, चांद और तारे गवाह हैं- कोई कितनी भी कोशिश कर ले, महायुती महाराष्ट्र को या मुंबई को अलग करने की कोशिश करने वालों को उनकी जगह दिखा देगी

नवाब मलिक पर बीजेपी की भूमिका साफ बताते हुए कहा गया कि ऐसी एनसीपी के साथ गठबंधन संभव नहीं. महायुती फ़ॉर्मूला के तहत आंकड़ा तय है, 150 से अधिक नगरसेवक लाने का लक्ष्य है, और 1–2 दिनों में सीट बंटवारा पूरा होगा. महापौर मराठी होगा. मनसे-सेना पर टिप्पणी टालते हुए और संजय राउत पर कहा गया कि विपक्ष घबराया हुआ है.