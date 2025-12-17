'जो मैं नहीं कर सकता, उसे करने का दावा भी नहीं करता', BMC चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां गठबंधन, सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं. इस बीच ठाणे में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

शिंदे ने भरोसा जताया कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जनता का समर्थन काम करने वालों के साथ रहेगा. बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे सियासी तस्वीर और साफ होती नजर आ रही है.

जो संभव नहीं होता, उसका दावा नहीं करते- एकनाथ शिंदे

ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह वही करते हैं, जिसका वादा करते हैं और जो संभव नहीं होता, उसका दावा नहीं करते. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है. जहां भी जरूरत होगी, वहां भाजपा और शिवसेना के नेता मिलकर काम करेंगे. शिंदे ने कहा कि महायुति पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता उन लोगों का साथ देती है जो जमीन पर काम करते हैं. उनका यह बयान सीट बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने वाला माना जा रहा है.

महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि यह पहली बैठक है और यहीं से चुनावी तैयारियों को गति दी जा रही है. शिंदे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और संयुक्त मोर्चे के रूप में जनता के बीच जाएगी. उनका कहना था कि एकता ही इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होगी. इस बयान के जरिए शिंदे ने न केवल कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन के भीतर किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है.

15 जनवरी को मतदान, 16 को नतीजे

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार, 15 दिसंबर को राज्य के 29 नगर निगमों, जिनमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका भी शामिल है, के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. यह घोषणा राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. सभी 29 नगर निगमों के लिए मतदान एक ही चरण में 15 जनवरी 2026 को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी 2026 को कराई जाएगी. बीएमसी देश की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में से एक मानी जाती है, ऐसे में इसके चुनाव का राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है. शिंदे का बयान महायुति की रणनीति को मजबूती देता दिख रहा है.