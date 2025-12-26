महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनावों में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के ऐलान के बाद अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति के खिलाफ खास रणनीति बन रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और नेता अमित ठाकरे बांद्रा स्थित ‘मातोश्री’ में शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे हैं.

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बाद आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे युवा नेतृत्व के रूप में नगर निगम चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं. मुंबई समेत अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी आदित्य ठाकरे को अमित ठाकरे के साथ प्रचार करते हुए देखा जा सकता है.

बीएमसी चुनाव में अमित ठाकरे को कौन सी जिम्मेदारी?

जहां शिवसेना (ठाकरे गुट) की ओर से विभिन्न जगहों पर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में सभाएं और रैलियां हो रही हैं, वहीं अब मनसे की ओर से भी युवा नेतृत्व अमित ठाकरे को प्रचार की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसी को लेकर दोनों युवा नेता इस बैठक में संयुक्त प्रचार रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं. दोनों नेता आगामी नगर निगम चुनाव में एक साथ प्रचार करने की रणनीति तय करेंगे.

उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के अलायंस पर कहा, 'उद्धव ठाकरे और उनकी सेना 'UBT' का असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया कि उन्होंने सत्ता के लालच में किसे प्रदेश दिया था. देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वाले लोगों के साथ यदि वे केवल वोटों के तुष्टिकरण की नीति के लिए (गठबंधन में)आएंगे तो जनता इसका जवाब देगी.'