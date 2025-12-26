हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Elections 2026: आदित्य ठाकरे से मिलने पहुंचे अमित, महायुति के खिलाफ इस रणनीति पर होगी नजर?

BMC Elections 2026: आदित्य ठाकरे से मिलने पहुंचे अमित, महायुति के खिलाफ इस रणनीति पर होगी नजर?

BMC Elections 2026: बीएमसी चुनावों के लिए मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच अलायंस की घोषणा के बाद अब महायुति के खिलाफ रणनीति बननी शुरू हो गई है.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनावों में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के ऐलान के बाद अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति के खिलाफ खास रणनीति बन रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और नेता अमित ठाकरे बांद्रा स्थित ‘मातोश्री’ में शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे हैं.

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बाद आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे युवा नेतृत्व के रूप में नगर निगम चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं. मुंबई समेत अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी आदित्य ठाकरे को अमित ठाकरे के साथ प्रचार करते हुए देखा जा सकता है.

बीएमसी चुनाव में अमित ठाकरे को कौन सी जिम्मेदारी?

जहां शिवसेना (ठाकरे गुट) की ओर से विभिन्न जगहों पर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में सभाएं और रैलियां हो रही हैं, वहीं अब मनसे की ओर से भी युवा नेतृत्व अमित ठाकरे को प्रचार की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसी को लेकर दोनों युवा नेता इस बैठक में संयुक्त प्रचार रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं. दोनों नेता आगामी नगर निगम चुनाव में एक साथ प्रचार करने की रणनीति तय करेंगे.

'NCP अगर एक हो जाए तो भी...', शरद पवार के साथ आने की चर्चा के बीच अजित पवार गुट ने रख दी बड़ी शर्त

उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के अलायंस पर कहा, 'उद्धव ठाकरे और उनकी सेना 'UBT' का असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया कि उन्होंने सत्ता के लालच में किसे प्रदेश दिया था. देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वाले लोगों के साथ यदि वे केवल वोटों के तुष्टिकरण की नीति के लिए (गठबंधन में)आएंगे तो जनता इसका जवाब देगी.'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
BJP Maharashtra News Maharashtra Politics Bmc Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget