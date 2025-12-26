'NCP अगर एक हो जाए तो भी...', शरद पवार के साथ आने की चर्चा के बीच अजित पवार गुट ने रख दी बड़ी शर्त
PMC Election: महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों से पहले, शरद पवार और अजित पवार गुटों के एक होने की अटकलें हैं. अजित पवार गुट ने पुणे, जलगांव और धुले के चुनाव 'घड़ी' चिन्ह पर लड़ने की शर्त रखी है.
महारष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के फिर से एक होने की चर्चा है. चाचा-भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहित कई महानगपालिका चुनावों के एनसीपी एक हो सकती है. इस बीच अजित पवार गुट ने बड़ी शर्त रख दी है.
अजित पवार के विधायक अनिल पाटील का कहना है कि अगर एनसीपी के दोनों पक्ष साथ आ भी जाते हैं, तो भी पुणे, जलगांव और धुले में होने वाले चुनाव घड़ी (अजित गुट के सिंबल) पर ही लड़े जाएं.
रोहित पवार और अजित पवार की बैठक
दरअसल, पिंपरी-चिंचवड में एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच अहम हुई. अजित पवार और भतीजे रोहित पवार के बीच बातचीत के बाद से सियासी हलचल तेज है. बता दें, रोहित पवार कर्जत जामखेड से शरद गुट के विधायक हैं. इस बैठक में शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चुनावी रणनीति और संभावनाओं पर चर्चा हुई है.
सूत्रों की मानों तो अगर पिंपरी-चिंचवड में अजित पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेना जरूरी होगा. इसी मुद्दे को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई.
चाचा-भतीजे के साथ आने से कैसे होगा फायदा?
बताया जा रहा है कि अजित पवार ने एनसीपी के नेताओं से फोन पर बात की. इस बात पर भी चर्चा हुई कि साथ चुनाव लड़ने से किस तरह का राजनीतिक फायदा हो सकता है. पिंपरी-चिंचवड की सीटों को लेकर अंतिम निर्णय एक दो दिन में लिया जा सकता है.
चाचा-भतीजा को साथ देखना चाहते हैं NCP के पुराने समर्थक
शरद पवार की अविभाजित एनसीपी के जमाने से उनके रहे समर्थक चाहते हैं कि वे एक बार फिर से एनसीपी को पूरी मजबूती के साथ देख सकें. समर्थकों का मानना है कि पारिवारिक कलह एक सीमा पर आकर खत्म हो जाना चाहिए और परिवार को राजनीति में भी साथ रहना चाहिए.
